نصب کارت زرد در مزارع خربزه شهرستان خرامه

عین اله محمدخانی درگفتگو با خبرنگار مهر از نصب حدود یک هزار و 500 عدد کارت زرد در سطح حدود 50 هکتار از مزارع خربزه این شهرستان برای شکار مگس جالیز خبرداد.

وی گفت: حدود 1500 عدد کارت زرد در سطحی معادل 50 هکتار از مزارع خربزه این شهرستان با هدف کمتر شدن مصرف سموم شیمیایی برای شکار مگس جالیز توسط کلینیک گیاهپزشکی اندیشه سبز بین خریزه کاران این شهرستان توزیع و نصب شد.

مگس جالیز از آفتهای مهم محصولات جالیزی بوده و لاروهای آفت مزبور با تغذیه از میوه ها موجب فساد و غیر قابل استفاده شدن میوه می شود.

مگس جالیز از نظر اقتصادی نیز ضرر فراوانی به زارعان وارد می کند، زارعان اغلب به دلیل نا آگاهی از زندگی آفت، مزارع خود را در نوبت های متمادی با سموم مختلف و در مواردی سموم غیر مجاز و خطرناک سمپاشی می کنند.

این سمپاشی ها نه تنها در مهار کردن آفت چندان موثر نیستند بلکه با توجه به رعایت نکردن سمی بودن محصولات خود ، میوه ها را زود تر از موعد برداشت کرده وبه بازار مصرف ارایه می دهند. مصرف چنین محصولاتی برای سلامت جامعه خطر آفرین است.