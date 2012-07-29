علی پنجه‌باشی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به در قرار داشتن در فصل تابستان و اوقات فراغت دانش آموزان، فدراسیون بدمینتون نیز قصد دارد از فرصت موجود بهترین بهره را برای برگزاری رقابت‌های رده‌های سنی کشور ببرد.



برگزاری مسابقات پسران کشور هفته اول شهریور در قم



وی ادامه داد: یکی از مسابقات مهم پیش روی بدمینتون، رقابت‌های بدمینتون قهرمانی پسران کشور است که دارای اهمیت بسیار بالایی بوده و قرار است برترین‌های بدمینتون کشور این دوره از رقابت‌ها را در شهر مقدس قم برگزار کنند.



رئیس هیئت بدمینتون قم اضافه کرد: تیم پسران هیئت بدمینتون استان قم نیز یکی از تیم‌‌های حاضر در مسابقات این دوره بدمینتون رنکینگ و قهرمانی کشور است که توانسته است تمرینات خوبی را پشت سر بگذارد و خود را برای کسب نتایج خوب در این رقابت‌ها آماده کند.



وی با اشاره به حضور برترین‌های کشور در تیم خردسالان قم، تصریح کرد: بدمینتون بازان قمی با آمادگی کامل در رقابت‌های قهرمانی پسران خردسال بدمینتون کشور به مصاف حریفان خواهند رفت تا انشاءالله استان قم نیز در پیکارهای این دوره نماینده‌ای در بین برترین‌ها داشته باشد.



پنجه باشی با اشاره به میزبانی قم برای برگزاری این دوره از رقابت‌ها، یادآور شد، مسابقات رده سنی خردسالان پسر بدمینتون پسران کشور با موافقت فدراسیون بدمینتون کشورمان روزهای آغازین شهریور ماه به میزبانی هیئت بدمینتون استان قم در تالار بدمینتون حامد فرهمند محمود مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار می‌شود.



حضور تیم‌های مردان و بانوان قم در لیگ دسته اول بدمینتون کشور



رئیس هیئت بدمینتون قم از حضور چهره‌های آینده ساز بدمینتون کشور از استان‌های مختلف در این دوره از مسابقات خبر داد و ابراز کرد: این مسابقات در واقع پیکارهای قهرمانی خردسالان پسر کشور است که هر ساله برگزار می‌شود و قم در سال‌های اخیر نمایندگان خوبی در این رقابت‌ها داشته است.



پنجه‌باشی در ادامه با بیان اینکه رقابت‌های سایر رده‌های سنی قهرمانی کشور نیز برگزار می‌شود، از آمادگی تیم‌های بدمینتون هیئت قم برای حضور در این مسابقات خبر داد و بیان داشت: تمام نفرات عضو تیم قم زیر نظر کادر فنی خود در رده‌های سنی مختلف در سالن فرهمند موحد مجموعه شهید حیدریان تمرینات خوب و منظمی را برگزار کرده و آماده این مسابقات هستند.



وی یاد آور شد: بدمینتون قم امسال علاوه بر حضور در پیکارهای قهرمانی کشور، در رقابت‌های لیگ مردان و بانوان باشگاه‌های کشور نیز حضور دارد و انشاءالله با توجه به شرکت در لیگ دسته اول می‌توانیم به لیگ برتر این رشته نیز صعود کنیم.

