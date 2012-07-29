بدهی های معوقه تامین اجتماعی البرز پرداخت شد

محمدمهدی باباخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این خصوص گفت: ادره کل تامین اجتماعی استان البرز در ماههای اردیبهشت و خرداد سال جاری همه بدهی های معوقه خود را پرداخت کرد و در حال حاضر این مجموعه هیچ گونه بدهی معوقه ای ندارد.



وی افزود: طی این ماهها مبلغ 45 میلیارد تومان بدهی معوقه به سازمانهای یبمه گر دولتی و خصوصی پرداخت شد.



وی تصریح کرد: با پرداخت مبلغ فوق طبق قانون هیچ بدهی معوقه پرداخت نشده ای نمانده و همه تسویه شده است.



مدیر درمان تامین اجتماعی استان البرز پرداخت سهم سازمانهای بیمه گر را موجب گردش مالی در استان عنوان کرد و گفت: این پرداختها موجب رونق کسب و کار و ایجاد گردش مالی موثر در اقتصاد استان شده است.



وی گفت: این سازمان درصدد است با ایجاد تعامل با سازمانهای بیمه گر رفاه هر چه بیشتر افراد تحت پوشش را فراهم کند.



باباخانی یادآور شد: این سازمان طی سه ماه نخست سال جاری با پرداخت بدهی های معوقه به مراکز طرف قرارداد در تلاش است با ایجاد مراکز پیشرفته تر خدمات مطلوب تری به بیمه شدگان ارائه دهد.

