اعلام قیمت جدید مرغ در گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان اعلام کرد: بر اساس مصوبه جلسه ستاد تنظیم بازار، مرغ با قیمت آزاد پنج هزار و 500 تومان و بدون یارانه در بازار عرضه می شود.

مجید زیرک افزود: مردم هر گونه تخلف در زمینه قیمت مرغ را با شماره تلفن 124 اطلاع دهند.

تلاش برای حفظ فسیل زنده خزر

مدیر کل شیلات گیلان اعلام کرد: سه میلیون و 500 هزار قطعه بچه ماهی خاویاری امسال در رودخانه های منتهی به دریا رها شد.

حجت سعیدی با اشاره به اینکه رهاسازی بچه ماهی خاویاری امسال 18 درصد بیشتر از پارسال بود، افزود: سه میلیون و 500 هزار بچه ماهی خاویاری دیگر نیز در اختیار پرورش دهندگان این گونه ماهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: شیلات برای جلوگیری از انقراض و حفظ ذخایر ماهیان خاویاری خزر همه ساله در رودخانه های منتهی به دریا بچه ماهی رها می کند.

غرق شدن جوان قزوینی

مدیر کل پزشکی قانونی گیلان اعلام کرد: جوان 31 ساله قزوینی در خشکبیجار شهرستان رشت غرق شد.

فریبرز آیتی فیروز آبادی افزود: این جوان که مسافر بود به دلیل آشنا نبودن به فنون شنا در خارج از طرح دریا غرق شد.

خسارات وارده به زیرساختهای رودسر در سیل اخیر اعلام شد

فرماندار رودسر در نشست شورای اداری میزان خسارات وارده به زیرساختهای این شهرستان در سیل اخیر را 500 میلیارد ریال اعلام کرد.

رضا دوست جلالی افزود: سیل در بخش راه این شهرستان 220 میلیارد ریال خسارت زد و به بیش از 70 روستای این شهرستان بین 70 تا 100 درصد خسارت وارد شد.

وی اظهارداشت: هم اکنون مردم چهار روستای این شهرستان نیز در حال تخلیه و انتقال به مرکز هستند.

فرماندار رودسر همچنین از عملکرد صدا و سیمای مرکز گیلان در پوشش خبری و اطلاع رسانی مناسب در خصوص سیل اخیر قدردانی کرد.

یک میلیون سهم در معاملات بورس اوراق بهادار رشت داد و ستد شد

یک میلیون و 140 هزار و 394 سهم در معاملات دیروز بورس اوراق بهادار رشت داد و ستد شد، ارزش سهام معامله شده سه میلیارد و 197 میلیون و 674 هزار ریال است.

77 درصد این سهام به ارزش بیش از دو میلیارد و 460 میلیون ریال مربوط به خرید سهام است.

تملک بخشی از محوطه باستانی یسن

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان از خرید و تملک بخشی از محوطه باستانی یسن در منطقه دیلمان خبر داد.

مصطفی پورعلی افزود: این محوطه باستانی یکی از محوطه های مسکونی و گورستانی گیلان است که در دو فصل کاوش، گمانه زنی و لایه نگاری شد.

وی با اشاره به اینکه طرح مطالعات باستان شناسی محوطه باستانی یسن از سال 1382 آغاز شده است، اظهارداشت: در همان سال گورستان باستانی یسن در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

کشف خودروهای مدل بالا زیر کالاهای وارداتی

ناظر گمرکات گیلان گفت: ماموران گمرک آستارا موقع ارزیابی کالاهای وارداتی سه ماشین مدل بالا و گران قیمت را که برای فرار از پرداخت عوارض گمرک و مالیات زیر این کالاها پنهان شده بود، کشف کردند.

پرویز تقوی قیمت این ماشین ها را که بنز، تویوتا و بی ام وی هستند بیشتر از 270 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: راننده های تریلرهای حامل این خودروها به مراجع قضایی معرفی شدند.

کشف تریاک و حشیش

سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر گیلان گفت: در پی گزارشهای مردمی مبنی بر توزیع مواد مخدر در رشت و لاهیجان پلیس مبارزه با مواد مخدر پیگیری این موضوع را در دستور کار قرارداد که توانستند چهار نفر را در لاهیجان و سه نفر هم در رشت دستگیر کنند.

سرهنگ فلاح کریمی ادامه داد: در بازرسی از خانه این افراد هشت کیلو تریاک و دو کیلوحشیش کشف شد.