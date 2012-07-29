به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تیم‌های فوتبال سپاهان و الاهلی عربستان در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف هم خواهند رفت و برنده این مسابقه در مرحله نیمه نهایی به مصاف برنده دیدار الاتحاد عربستان - گوانگجوی چین می‌رود. این بازی روز چهارشنبه 10 آبان 91 برگزار خواهد شد.

تیم داوری بازی برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا "یوئیچی نیشی‌مورا"، "تورو ساگارا"، "توشیوکی ناگی" و "جورنپی لیدا" از ژاپن هستند. ناظر بازی از کشور قرقیزستان و ناظر داوری از مالزی خواهند بود.