  1. ورزش
۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۱۱

داور ژاپنی دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا را قضاوت می‌کند

داور ژاپنی دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا را قضاوت می‌کند

کنفدراسیون فوتبال آسیا، اسامی داوران دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا را اعلام کرد که بر این اساس تیم داوری ژاپنی آنرا قضاوت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تیم‌های فوتبال سپاهان و الاهلی عربستان در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف هم خواهند رفت و برنده این مسابقه در مرحله نیمه نهایی به مصاف برنده دیدار الاتحاد عربستان - گوانگجوی چین می‌رود. این بازی روز چهارشنبه 10 آبان 91 برگزار خواهد شد.

تیم داوری بازی برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا "یوئیچی نیشی‌مورا"، "تورو ساگارا"، "توشیوکی ناگی" و "جورنپی لیدا" از ژاپن هستند. ناظر بازی از کشور قرقیزستان و ناظر داوری از مالزی خواهند بود.

کد مطلب 1660819

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