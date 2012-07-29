  1. ورزش
۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۳۴

گزارش خبرنگار مهر از لندن/

تنها نماینده شمشیربازی ایران از دور مسابقات حذف شد

تنها نماینده شمشیربازی ایران از دور مسابقات حذف شد

مجتبی عابدینی نخستین دیدار خود در مسابقات شمشیربازی اسلحه سابر بازی‌های المپیک را به نماینده رومانی واگذار کرد و از دور رقابت‏ها کنار رفت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، "فلورین  زالومیر" از رومانی نخستین حریف مجتبی عابدینی در رقابت‎های شمشیربازی اسلحه سابر بازی‎های المپیک بود. رقابت این دو ورزشکار امروز یکشنبه در ورزشگاه اکسل شهر لندن برگزار شد که طی نماینده کشورمان با نتیجه 15 بر 7 شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

مجتبی عابدینی که باقهرمانی در رقابت‎های زون آسیا - اقیانوسیه شمشیربازی ایران را پس از 37 سال صاحب سهمیه المپیک کرده بود، با واگذاری نتیجه دیدار برابر حریف رومانیایی از دور مسابقات شمشیربازی بازی‏های المپیک کنار رفت. این در حالی است که وی در صورت پیروزی در این دیدار به جمع 32 بازیکن برتر المپیک صعود می‏کرد. عابدینی با رنکینگ جهانی 112 این بازی را برگزار کرد در حالیکه حریف او در رده 42 جهان قرار دارد.

"فلورین  زالومیر" در حالی موفق به شکست مجتبی عابدینی شد که چندی پیش با تیم ملی کشورش به عنوان  سوم اروپا دست یافت. این شمشیرباز 31 ساله با پیروزی در این دیدار به جمع 32 بازیکن برتر المپیک راه یافت و حریف نماینده کره جنوبی به نام "گو بونجیل" شد. این رقابت امروز برگزار می‎شود.

کد مطلب 1660820

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