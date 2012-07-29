ابتلا به رفلاکس معده در اثر خواب بعد از سحری افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شاپور آقایی افزود: افرادی که سابقه ترش کردن دارند، بیش از سایرین در معرض این مشکل بوده و لازم است از دراز کشیدن یا خوابیدن پس از صرف غذا بپرهیزند.

وی اظهار داشت: استفاده از غذاهای سبک در وعده سحری، می تواند موجب کاهش ابتلا به این مشکل در روزه داران و بهبود شرایط روزه داری در آنان شود.

این فوق تخصص گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، اضافه کرد: پرهیز از غذاهای پرچرب و افزودنی ها شامل ادویه جات، ترشی ها، نوشابه ها، چای غلیظ و قهوه، از جمله نکاتی هستند که امکان ابتلا به ریفلاکس را در افراد کاهش می دهد.

بیماران تالاسمی از ظروف آهنی برای طبخ غذا بپرهیزند

مسئول امور بیماران خاص استان گفت: با توجه به لزوم کاهش میزان دریافت آهن در بیماران تالاسمی، بهتر است این بیماران از ظروف آهنی برای طبخ غذا استفاده نکنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ساسان عباسی افزود: هنگام طبخ و حرارت غذا در ظروف آهنی، مقداری از آهن این ظروف می‌تواند وارد غذا شود و علاوه بر این، نباید مواد غذایی را به صورت مستقیم، در این ظروف نگهداری کرد.

وی اضافه کرد: بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور، به علت دریافت مکرر خون، در معرض خطر مسمومیت با آهن بوده و افراد مبتلا به نوع مینور نیز، اگرچه به ندرت نیازمند دریافت خون می‌شوند، اما به دلایل زیادی امکان مسمومیت با آهن در آنان وجود دارد.

عباسی بیان کرد: مصرف میزان متعادلی از چای و قهوه، می‌تواند جذب آهن را در بیماران تالاسمی کاهش داده و لازم است هنگام خرید مواد غذایی، به برچسب مقدار مواد مغذی آن‌ها توجه شود.

وی تاکید کرد: بیماران تالاسمی نباید از مواد غذایی غنی شده با آهن مانند برخی بیسکوئیت‌ها، ماکارونی‌ها و یا شکلات‌ها استفاده کنند.

انار موجب افزایش قدرت بدن در مبارزه با رشد سرطان سینه می شود

کارشناس مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد گفت: استفاده از آبمیوه های دانه قرمز، خصوصا آب انار می تواند موجب افزایش قدرت بدن در مبارزه با رشد سرطان سینه شود.

راضیه پوزش افزود: مصرف میوه های قرمزرنگ از رشد سلول های سرطانی جلوگیری کرده و آب انار به دلیل وجود آنتی اکسیدان بالا، می تواند راهی برای جلوگیری از سرطان سینه باشد.

وی بیان داشت: میوه های قرمزی که دارای آب و دانه هستند،به صورت طبیعی یک نوع ماده شیمیایی به نام "اسیدلاجیک" تولید می کنند که برای جلوگیری از رشد سلول های سرطانی در بافت های سینه مفید است.

پوزش افزود: آنتی اکسیدان موجود در آب انار موسوم به " فنولیک " میزان آنتی اکسیدان بیشتری نسبت به میوه هایی مانند زغال اخته، پرتقال، زیتون سیاه و انگور دارد.

وی یادآور شد: سالانه 400هزار زن در دنیا جان خود را در اثر ابتلا به سرطان سینه، از دست می دهند.

مواد غذایی دارای فیبر در کاهش وزن موثرند

کارشناس تغذیه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: دریافت بیشتر مواد حاوی فیبر مانند حبوبات، سبزیجات خام و پخته و همچنین میوه ها می‌تواند در کاهش وزن موثر باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی رنجبر افزود: دریافت میزان پروتئین موردنیاز به صورت پروتئین گیاهی، مصرف میوه‌ها و سبزیجات به صورت تازه و همراه با پوست و هم‌چنین پرهیز از مصرف آبمیوه‌های صنعتی برای رفع تشنگی، نکات ساده‌ و تاثیرگذاری در کنترل میزان وزن افراد هستند.

وی بیان داشت: بخارپز و آب‌‌پز کردن مواد غذایی و یا کباب کردن آن‌ها، می‌تواند موجب کاهش چربی دریافتی بدن شده و دستیابی به وزن موردنظر را در افراد دارای اضافه وزن تسریع کند.

این کارشناس تغذیه عنوان کرد: عدم مصرف مواد غذایی آماده و کنسرو شده و غذاهایی مانند دل، جگر، قلوه، زبان و مغز گوسفند که در فرهنگ غذایی ما رواج دارد، از دیگر روش‌های کنترل وزن در افراد است.