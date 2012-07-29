آمریکا اسرائیل را مهمترین تهدید جاسوسی علیه خود می داند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، رئیس دفتر سیا ( سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ) در تل آویو جعبه ای قفل شده حاوی تجهیزات پیشرفته و حساس برقراری اطلاعات با دفتر مرکزی سیا را باز کرد تا با روسای خود در ویرجینیا مکالمه کند، اما متوجه شد که شخص دیگری گفتگوی او را شنود می کند. وی مطالبی را در خصوص این جاسوسی به آمریکا مخابره کرد.

این رویداد برای سه جاسوس ارشد قبلی آمریکا در سرزمینهای اشغالی نیز تکرار شده و آنها نیز درباره این موضوع صحبت کرده بودند. حادثه ای که شبیه پرونده های اسرا آمیز در دنیای جاسوسی بین المللی است .

در ادامه این گزارش آمده است : البته این نکته چندان مناسبی نیست که بگوییم حتی در جایی که دوست آمریکا محسوب می شود، ماموران سیا تحت نظارت قرار دارند.

در موردی دیگر و بر اساس گفته های دو نفر از ماموران سابق سیا در سرزمینهای اشغالی، یکی از ماموران سیا در اسرائیل در هنگام بازگشت به خانه به سراغ یخچال رفته تا غذایی را برای خود آماده کند اما مشاهده کرده که وسایل درون یخچال به هم ریخته است. بر اساس تمام این موارد دولت آمریکا معتقد است که نیروهای امنیتی اسرائیل مسئول انجام موارد ذکر شده هستند.

انجام چنین فعالیت هایی که به ندرت در خارج از گفتگوهای امنیتی درباره آنها بحث می شود، آنچه را که جامعه جهانی در مورد روابط آمریکا و اسرائیل می داند تحت الشعاع قرار می دهد . با وجود ارتباط غیر قابل بحث موجود میان آمریکا و اسرائیل و همچنین اتحاد نزدیک آنها در خصوص خاورمیانه، مقامات سازمان امنیت ملی آمریکا، اسرائیل را یک متحد خنثی و یک تهدید امنیتی صرف می پندارند.

برهمین اساس و علاوه بر آنچه جاسوسان آمریکایی درباره ورود بدون اجازه ماموران اسرائیلی به منازل خود در 10 سال گذشته تعریف می کنند، اسرائیل در پرونده های جاسوسی جنایی آمریکا دست داشته و مسئول کشته شدن جاسوس سیا در سوریه در دوران ریاست جمهوری جورج بوش است.

سیا، اسرائیل را تهدید شماره یک خود در امر ضد جاسوسی در بخش خاور نزدیک می داند . به گفته ماموران فعلی و سابق سیا، بخش خاور نزدیک سیا مسئول انجام عملیاتهای جاسوسی در خاورمیانه است و عملیات ضد جاسوسی هنری است که اسرار ملی را از دسترسی جاسوسان دور نگه می دارد.

این بدان معناست که سیا معتقد است اسرار ملی آمریکا ایمن تر از اطلاعات محرمانه سایر کشورهای خاورمیانه به غیر از فلسطین اشغالی است.

برهمین اساس ماموران ضد جاسوسی آمریکا، نگران همکاری های آینده اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی نظیر آنچه در پروژه استاکس نت رخ داد هستند. زیرا ممکن است اطلاعات محرمانه آمریکا در اختیار جاسوسان اسرائیلی قرار بگیرد.