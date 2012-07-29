پایگاه های طرح سنجش گیلان در ماه مبارک رمضان تعطیل است

اسماعیل بشارتی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان با هدف تشخیص و شناسایی به موقع نارسایی های جسمی و ارزیابی وضعیت آمادگی تحصیلی برای کمک به بهبود کیفی آموزش دانش آموزان در 30 پایگاه در سراسر استان به اجرا درآمد.

وی اظهارداشت: در هفتمین هفته اجرای طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان آماده ورود به دبستان بیش از 88 درصد و تعداد 27 هزار و 766 نفر مورد ارزیابی هوش، بینایی، شنوایی، سلامت عمومی، دهان و دندان قرار گرفتند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی گیلان گفت: از این تعداد 25 هزار و 411 نفر به مدارس عادی و دو هزار و 355 نفر به مرحله تخصصی طرح سنجش معرفی شدند.

وی افزود: در مرحله تخصصی نوآموزانی که مشکوک به مشکل بینایی بوده تعداد 502 نفر، مشکوک به مشکل شنوایی 583 نفر و نوآموزانی که در آزمون سنجش آمادگی تحصیلی نمره لازم را کسب نکرده اند 951 نفر تشخیص داده شده و 319 نفر نیز مشکوک به بیش از یک مشکل بوده اند.

بشارتی مقدم ادامه داد: در ششمین دوره مسابقات هنرهای دستی و تجسمی دانش آموزان استثنایی سراسر کشور تیم پنج نفره گیلان در رشته های طراحی، نقاشی و نشریه دیواری حائز مقام اول شدند.

وی یادآور شد: در این دوره از رقابتها که با حضور 21 استان و بیش از 200 نفر شرکت کننده برگزار شد، دانش آموزان کم توان و ناشنوا به نامهای محمد قلی پور و امیر رضا امیدخواه از رضوانشهر و رشت در بخش نقاشی و طراحی رتبه اول و در بخش نشریه و روزنامه دیواری دانش آموزان ناشنوای باغچه بان پسران رشت، محمود خانجانی، حسین پیردیر و امیرحسین زرین طلب نیز به عنوان گروه برتر معرفی شدند.