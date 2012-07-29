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۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۵۸

حسن‌پور:

استان بوشهر مرکز درمان اجباری معتادان ندارد

استان بوشهر مرکز درمان اجباری معتادان ندارد

بوشهر - خبرگزاری مهر: دادستان بوشهر با اشاره به نیاز ایجاد مرکز درمان اجباری معتادان در استان بوشهر گف: این مرکز در بوشهر وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسن‌پور صبح یکشنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر به تعداد بالای زندانیان در استان بوشهر اشاره کرد و اظهار داشت: در حالیکه در میانگین جهانی زندانیان 184 نفر برای هر 100 هزار نفر جمعیت است، در استان بوشهر که یک میلیون نفر جمعیت دارد به جای یک‌هزار و 840 نفر دارای دو هزار و 300 زندانی است.

وی میزان بالای جرایم مواد مخدر در بین زندانیان استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: نیمی از زندانیان استان بوشهر به جرایم مواد مخدر مربوط می‌شود که در زمینه تولید، توزیع و پخش مواد مخدر فعالیت داشته‌اند.

دادستان بوشهر با اشاره به عزم جدی مسئولان دستگاه قضا برای برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر، اضافه کرد: مواد مخدر مادر جرائم محسوب می‌شود و باید به صورت جدی پیگیری و با متخلفان و مجرمان برخورد شود.

وی با اشاره به اینکه استان بوشهر مرکز درمان اجباری معتادان ندارد، بیان داشت: معتادانی داریم که باید تحویل مراکز درمان اجباری شوند ولی به علت نبود این مرکز محلی برای تحویل آنها در اختیار نداریم.

حسن‌پور افزود: برای مبارزه جدی با قاچاقچیان مواد مخدر در استان بوشهر نیازمند هماهنگی و تعامل دستگاه‌های اجرایی هستیم که باید دستگاه‌های ذیربط عزم جدی در این رابطه داشته باشند.

وی به رشد 40 درصدی تولید و توزیع مواد مخدر در زمان حضور 10 ساله ناتو در افغانستان اشاره کرد و افزود: همسایگی با کشور افغانستان مخاطرات بسیار زیادی را در زمینه مواد مخدر برای کشورمان ایجاد می‌کند که مسئولان باید به صورت جدی این موضوع را مد نظر قرار دهند.

کد مطلب 1660829

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