به گزارش خبرنگار مهر، علی حسن‌پور صبح یکشنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر به تعداد بالای زندانیان در استان بوشهر اشاره کرد و اظهار داشت: در حالیکه در میانگین جهانی زندانیان 184 نفر برای هر 100 هزار نفر جمعیت است، در استان بوشهر که یک میلیون نفر جمعیت دارد به جای یک‌هزار و 840 نفر دارای دو هزار و 300 زندانی است.

وی میزان بالای جرایم مواد مخدر در بین زندانیان استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: نیمی از زندانیان استان بوشهر به جرایم مواد مخدر مربوط می‌شود که در زمینه تولید، توزیع و پخش مواد مخدر فعالیت داشته‌اند.

دادستان بوشهر با اشاره به عزم جدی مسئولان دستگاه قضا برای برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر، اضافه کرد: مواد مخدر مادر جرائم محسوب می‌شود و باید به صورت جدی پیگیری و با متخلفان و مجرمان برخورد شود.

وی با اشاره به اینکه استان بوشهر مرکز درمان اجباری معتادان ندارد، بیان داشت: معتادانی داریم که باید تحویل مراکز درمان اجباری شوند ولی به علت نبود این مرکز محلی برای تحویل آنها در اختیار نداریم.

حسن‌پور افزود: برای مبارزه جدی با قاچاقچیان مواد مخدر در استان بوشهر نیازمند هماهنگی و تعامل دستگاه‌های اجرایی هستیم که باید دستگاه‌های ذیربط عزم جدی در این رابطه داشته باشند.

وی به رشد 40 درصدی تولید و توزیع مواد مخدر در زمان حضور 10 ساله ناتو در افغانستان اشاره کرد و افزود: همسایگی با کشور افغانستان مخاطرات بسیار زیادی را در زمینه مواد مخدر برای کشورمان ایجاد می‌کند که مسئولان باید به صورت جدی این موضوع را مد نظر قرار دهند.