سرگئي ايوانف : همكاريهاي هسته اي بين ايران و روسيه قانوني ودر چارچوب مقررات بين المللي است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازايتارتاس ، سرگئي ايوانف دبير شوراي عالي امنيت روسيه در ديدار با احمد علي ابوالغيط وزير امور خارجه مصر در قاهره در باره عدم گسترش تسليحات كشتار جمعي و مسائل بين المللي بحث و گفتگو كرد .



ايوانف پس از ديدار با ابوالغيط گفت : ما در چهار چوب توافقات بين المللي در حال اتمام ساخت نيرو گاه اتمي بوشهر هستيم .

وي افزود : اين پروژه تحت كنترل آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار دارد و اين آژانس مشكلي با اين مسئله ندارد .

دبير شوراي امنيت ملي روسيه تاكيد كرد : روسيه خواهان تقويت رژيم عدم گسترش تسليحات كشتار جمعي است .

وي با تاكيد بر اين مطلب كه ما از موضع ايران راضي هستيم گفت : برنامه هاي هسته اي ايران تحت كنترل شديد آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار دارد .