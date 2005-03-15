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۲۵ اسفند ۱۳۸۳، ۱۱:۰۷

در ديدار با وزير امورخارجه مصر ؛

سرگئي ايوانف : همكاريهاي هسته اي بين ايران و روسيه قانوني ودر چارچوب مقررات بين المللي است

دبير شوراي عالي امنيت روسيه پس از انجام مذاكره با وزير امور خارجه مصر گفت : روسيه همكاري انرژي اتمي با ايران را در راستاي اطاعت كامل از توافقات بين المللي توسعه مي دهد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازايتارتاس ، سرگئي ايوانف دبير شوراي عالي امنيت روسيه در ديدار با احمد علي ابوالغيط وزير امور خارجه مصر در قاهره  در باره عدم گسترش تسليحات كشتار جمعي و مسائل بين المللي بحث و گفتگو كرد .

ايوانف پس از ديدار با ابوالغيط گفت : ما در چهار چوب توافقات بين المللي در حال اتمام ساخت نيرو گاه اتمي بوشهر هستيم .

وي افزود : اين پروژه تحت كنترل آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار دارد و اين آژانس مشكلي با اين مسئله ندارد .

دبير شوراي امنيت ملي روسيه تاكيد كرد : روسيه خواهان تقويت رژيم عدم گسترش تسليحات كشتار جمعي است .

وي با تاكيد بر اين مطلب كه ما از موضع ايران راضي هستيم گفت : برنامه هاي هسته اي ايران تحت كنترل شديد آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار دارد .

کد مطلب 166083

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