تشکیل پنج کمیسیون در شورای فرهنگ عمومی همدان/ برگزاری مسابقه "سفره آسمانی"

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: پنج کمیسیون با عناوین اصلاح الگوی مصرف، ازدواج آسان و افزایش موالید، عفاف و حجاب، اجتماعی و اقتصادی برای تحقق منویات رهبری در شورای فرهنگ عمومی همدان تشکیل و آغاز به کار کرد.

خسرو بیات اظهار داشت: آخرین شورای فرهنگ عمومی استان همدان به بحث و بررسی در خصوص منویات مقام معظم رهبری و اقتصاد مقاومتی مورد نظر معظم له اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه باید با تمام وجود از سکان دار کشتی انقلاب اسلامی اطاعت کرد، گفت: هر یک از کمیسیونهای تشکیل شده تحقق بخشی از خواسته های مقام معظم رهبری را به عهده دارد.

خسرو بیات بر نقش آگاهی بخشی و توان فضاسازی رسانه برای سرعت بخشیدن به امور مختلف تاکید کرد.

300 سبد غذایی بین مددجویان کمیته امداد اسدآباد توزیع شد

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان اسدآباد گفت: در ماه رمضان 300 سبد غذایی بین مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) در 16 روستای محروم این شهرستان توزیع شد.

محمد نوشادی مقدم افزود: سبدهای غذایی به ارزش 90میلیون ریال و توسط پنج اکیپ بین نیازمندان توزیع شده است.

وی اظهار داشت: سبد غذایی نیازمندان شامل جیره خشک است که با کمک خیران بین مدد جویان تحت پوشش کمیته امداد این شهرستان توزیع خواهد شد.

وی افزود: 4200 خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) اسدآباد هستند.

مسابقه کتابخوانی "سفره آسمانی" در همدان برگزار می شود

معاون فرهنگی اداره اوقاف و امور خیریه همدان گفت: در راستای ترویج علوم و معارف قرآن کریم مسابقه کتابخوانی "سفره آسمانی" در همدان برگزار می شود.

محمد احمدوند با اشاره به انتشار 200 هزار کتاب "سفره آسمانی" توسط سازمان اوقاف و امورخیریه و توزیع آن در سراسر کشور، عنوان کرد: این کتاب مشتمل بر 40 نکته قرآن کریم از جمله رزق و روزی، حجاب و آفات بی حجابی، دشمن شناسی و فلسفه جهاد است.

وی افزود: کتاب" سفره آسمانی" در امامزادگان و بقاع متبرکه استان همدان توریع می شود و علاقمندان به شرکت در این مسابقه می‌توانند از این اماکن کتاب مسابقه را دریافت کنند.

احمدوند اضافه کرد: کتاب "سفره آسمانی" منتخبی از کتاب "دقایقی با قرآن" اثر حجت‌الاسلام والمسلمین قرائتی است که 40 موضوع مهم قرآنی را مورد توجه قرار داده است.

طرح "محسنین" برای مددجویان همدان اجرا شد

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان گفت: طرح "محسنین" همزمان با ماه مبارک رمضان برای مددجویان این استان اجرا شد.

علی نامدار افزود: در این طرح خانواده های نیازمند و مستحق زیر پوشش حامی و خیرین قرار می گیرند و حمایت می شوند.

وی اظهار داشت: در اجرای طرح "محسنین" یک هزار و 500 خانواده بی بضاعت و نیازمند زیر پوشش قرار گرفتند

نامدار همچنین از برپایی نمایشگاه ضیافت رمضان در شهر همدان توسط کمیته امداد شهرستان همدان خبر داد.

کانون پرورش فکری همدان 30 برنامه ویژه اجرا می کند

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همدان از اجرای 30 ویژه برنامه در ماه مبارک رمضان در مراکز فرهنگی هنری کانون خبر داد.

پرویز ابراهیمی اظهار داشت: 30 برنامه فرهنگی، ادبی و هنری به صورت ویژه در راستای معرفی بهار معنویت و فرصت رمضان به کودکان به اجرا در می آید.

وی افزود: این ویژه برنامه ها با موضوع قرآن و احادیث و شخصیت های مطرح در ماه مبارک رمضان، قصه های قرآنی، معرفی کتاب های ویژه کودک ونوجوان با موضوع رمضان، خاطرات بچه ها در ماه مبارک، آیین گروهی، خط قرآنی و فیلم های قرآنی در مراکز ثابت، سیار و پستی کانون همدان اجرا می شود که تعدادی از آنها نیز در استان در حال برگزاری است.