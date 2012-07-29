امسال سهمیه ای برای جذب داورهای بین المللی در خراسان رضوی نداریم

علی با مشکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فدراسیون کشتی سهمیه جذب داوری بین المللی را در سال آینده به خراسان رضوی می دهد که در این راستا بایستی برای بالا بردن سطح کمی و کیفی در امر داوری کشتی فعالیت بیشتری انجام دهیم.

رئیس هیئت کشتی با توجه به شریط این هیئت ادامه داد: خانه کشتی که در مجموعه سالن بهشتی واقع شده از هفته گذشته شرایط پذیرش برای قهرمانان رشته ورزشی کشتی را داراست که در این خانه بیشتر به بحث جذب استعدادهای کشتی و قهرمانان این رشته ورزشی پرداخته می شود.

بامشکی ابراز کرد: امسال هیچ چهره ای در تیم ملی کشتی از استان خراسان نداشتیم که این امر شرایط را برای کشتی استان در آینده سخت تر می کند.

وی افزود:اسپانسری تیم کشتی استان را موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج بر عهده گرفته است و هزینه های دعوت 3 روزه کشتی گیران المپیکی استان را نیز متقبل شده است.

ریئس هیئت کشتی با توجه به شرایط کشتی گیران خراسانی گفت: بیشتر تمرکز ما در کشتی استان بر روی کشتی گیران پایه نوجوان و جوانان است.

وی افزود: امیدواریم با توجه به شرایط جذب کشتی گیران و قهرمانان کشور در آینده چهره های شاخصی را در تیم ملی داشته باشیم.

بامشکی با بیان اینکه کار کمیته استعداد یابی خراسان با موفقیت هر چه بهتر دنبال می شود تصریح کرد: تا به حال توانسته ایم کشتی گیران با استعداد و قهرمانان زیادی را در مسابقات آماده و جذب تیم کشتی خراسان کنیم.

وی افزود: با توجه به جذب مربیان، پیشکسوتان و کشتی گیران قهرمان امسال هیچ مشکلی در هیئت کشتی استان تا به حال نداشته ایم.

وی اظهار امیدواری کرد با همکاری تمامی مسئولین و دلسوزان کشتی در آینده با پتانسیل های بهتری در مسابقات این رشته ورزشی ظاهر شوند.