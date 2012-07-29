مدیران کل امور اقتصادی، روستایی و ستاد مدیریت بحران آذربایجان غربی منصوب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، با حکم وحید جلال زاده استاندار آذربایجان غربی، علیرضا عصمت پرست به سمت مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی، علیرضا شکری به سمت مدیر کل دفتر امور روستایی و محبوب زارع به سمت مدیر کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان غربی منصوب شدند.

در حکم وحید جلال زاده به علیرضا عصمت پرست آمده است:

استان آذربایجان غربی به لحاظ همسایگی با سه کشور خارجی و وجود گمرکات و بازارچه های مرزی و دارا بودن زمینه های مساعد آب و خاک، صنعت و معدن، کشاورزی و بازرگانی و گردشگری دارای پتانسیلها و استعدادهای فراوانی برای توسعه اقتصادی بوده و یکی از مهم ترین استانهای استراتژیک کشور به دلیل این موقعیت منحصر به فرد است.

امید است در سالی که توسط مقام معظم رهبری به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده با سرلوحه قرار دادن منویات معظم له و بهره گیری از توانایی و تجارب کارشناسان دفتر و استفاده بهینه از ظرفیت اقتصادی استان و همکاری و هماهنگی با مدیران دستگاههای مرتبط با حوزه های اقتصادی و بانکها، گامهای موثری را در جهت تحکیم بنیادهای اقتصادی، رشد و شکوفایی کیفی و کمی بخش تولید، صنعت و کشاورزی و جذب سرمایه های ملی و استانی برداشته شود.

همچنین در احکامی جداگانه از سوی استاندار آذربایجان غربی مدیران کل دفتر امور روستایی استانداری و مدیریت بحران استان منصوب شدند

در حکم استاندار آذربایجان غربی به محبوب زارع مدیر کل مدیریت بحران آمده است:



کنترل حوادث، سوانح و بلایای طبیعی با مدیریت صحیح و اصولی و تلفیق آن با دانش روز و استفاده از تجارب ارزنده گذشته، همکاری و هماهنگی با سایر دستگاههای مرتبط محقق و امکانپذیر است. امروزه می توان با استفاده از تجارب مفید در بحران ها و روحیه تعاون در جامعه و مشارکت خوب و ارزشمند مردم و سازمانها، با مرتفع نمودن نقاط ضعف و توجه بیشتر به نقاط قوت، راه را برای عملکرد هر چه بهتر و قویتر در امر مدیریت بحران هموار کرد.

همچنین در متن حکم استاندار آذربایجان غربی به مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری آمده است:



زیربنای توسعه جامعه از روستاها آغاز می گردد و از این روست که نگاه دولت عدالت محور نهم و دهم به مقوله امور رفاهی و زیربنایی روستاها، بسیار وسیع و عمیق بوده و چشم انداز آن، ارتقای رفاه عمومی و محرومیت زدایی از روستاها و توزیع متوازن ثروت در تمام نقاط کشور است.

امید آن دارم با تلاش و کوشش مضاعف و با هماهنگی و همدلی با سایر ارگانهای مرتبط، در راستای توسعه خدمات و عمران و آبادانی روستاهای استان و نظارت بر عملکرد دهیاریها، در پرتو عنایات الهی، موفق و مؤید باشید.