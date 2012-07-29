عباسی هم راهی مرحله یک چهارم مسابقات قایقرانی شد/ روز خوب قایقرانان

به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری مهر به لندن، سولماز عباسی، روئینگ سوار کشورمان ظهر امروز یکشنبه در گروه دوم جدول رپه شارژ (بازندگان) به مصاف حریفانی از میانمار، السالوادور و تونس رفت و در پایان موفق شد با قرار گرفتن در جایگاه دوم این گروه راهی مرحله یک چهارم نهایی شود.

نماینده کشورمان در پایان و با ثبت زمان 8 دقیقه و 5 ثانیه و 99 صدم ثانیه در جایگاه دوم گروه خود قرار گرفت و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

در این گروه پاروزنی ازالساوادور با رکورد 7 دقیقه و 53 ثانیه و 38 صدم ثانیه عنوان نخست را به خود اختصاص داد.

سولماز عباسی روز گذشته در گروه یک این رقابت‎ها با ثبت زمان 8 دقیقه و 17 ثانیه و 46 صدم ثانیه در جایگاه ششم قرار گرفت.