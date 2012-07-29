رقیب اصلی من در پارالمپیک لندن رکوردهایم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری تیم ملی شنای معلولان با حضور سرمربی و نماینده شنای ایران روز یکشنبه در فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان برگزار شد.

شاهین ایزدیار در خصوص حضور در بازی‌های پارالمپیک 2012 لندن اظهار داشت: 19 سال سن دارم و از 10 سالگی شنا را آغاز کرده‌ام. پنج سال است که در عضویت تیم ملی هستم و اولین بار در سال 2009 در توکیوی ژاپن موفق به کسب یک مدال طلا و دو نقره شدم. در مسابقات جوانان جهان جمهوری چک در سال 2010 دو نقره و یک برنز کسب کردم و در پاراآسیایی گوانگجو هم دو طلا، یک نقره و سه برنز به دست آوردم و پرمدال‌ترین شناگر آسیا شناخته شدم.

وی افزود: به سختی تمرین کرده‌ام و آماده‌ام که حضور موفقی را در بازی‌های پارالمپیک داشته باشم. البته می‌دانم کار دشواری است، چراکه حریفان بسیار خوبی دارم؛ از جمله یک شناگر 28 ساله برزیلی. با این حال خود این شناگر به من گفته وقتی همسن من بوده نمی‌توانسته با این رکورد شنا کند.

ایزدیار گفت: رقیبان اصلی من در پارالمپیک لندن رکوردهایم هستند. می‌خواهم درخشش خوبی در پارالمپیک داشته باشم و پس از این مسابقات تمامی تمرکز خود را روی بازی‌های پاراآسیایی اینچوان کره جنوبی قرار خواهم داد.

ایزدیار برای حضور در پارالمپیک لندن اواسط خردادماه با وحید کشتکار، شناگر کم بینای کشورمان مسابقه داد و توانست جواز حضور در بازی‌ها را به دست بیاورد.

ایزدیار در خصوص این موضوع گفت: من رابطه خوبی با وحید دارم و پس از پایان رکوردگیری هم از وی برای حضور در لندن رخصت گرفتم. وحید برای من در این بازی‌ها آرزوی موفقیت کرد و باید بگویم هیچ کدورتی - آنگونه که گفته شده - بین ما وجود ندارد.