بسکتبالیست یزدی در اردوی تیم ملی حضور دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران از امیر حسین صدرا برای شرکت در اردوی تیم ملی بسکتبال نوجوانان دعوت به عمل آورد.

صدرا در این اردو حضور یافته و تمرینات خود را زیر مربیان تیم ملی ادامه می دهد.



صعود جانبازان و پیشکسوتان کوهنورد به قله برفخانه طزرجان



جانبازان و پیشکسوتان نیروهای مسلح به قله برفخانه طزرجان صعود کردند.



به مناسبت سالروز عملیات افتخارآفرین مرصاد، 23 نفر از کوهنوردان جانباز و پیشکسوت نیروهای مسلح به سرپرستی سید محمد حسینی به قله برفخانه طزرجان صعود کردند.



دوره های آموزشی ووشو در یزد



یک دوره کلاس عملی ووشو بانوان با حضور مربی تیم ملی در یزد برگزار شد.



یک دوره کلاس عملی ووشو با حضور شکوه یوسفی مربی تیم ملی بانوان در یزد برگزار شد.



در این دوره آموزشی 30 نفر از بانوان علاقمند به این رشته ورزشی حضور داشتند.



همچنین یکدوره آزمون عملی ووشو آقایان در سبک وینگ جون با حضور حسن زاده مربی تیم ملی و مربیان این سبک در یزد برگزار شد.



برگزاری ششمین مرحله کلاس آموزشی کاراته در بخش کاتا



ششمین مرحله کلاس آموزشی شی تی کاتا روز دوشنبه نهم مرداد ماه در یزد برگزار خواهد شد.



ششمین مرحله کلاس آموزشی شی تی کاتا کاتاهای اجباری روز دوشنبه نهم مرداد ماه از ساعت 21 در سالن کاراته مجموعه ورزشی انتظام برگزار می شود.



این کلاس توسط هیئت کاراته شهرستان یزد ویژه داوران جهت کسب آمادگیهای لازم برای قضاوت در مسابقات لیگ جاری و حضور موفق در کلاسهای ارتقا داوری برگزار می شود.



تدریس این دوره از کلاسها در کاتاهای سبک شیتوریو و شوتوکان را محمد حسین هدایتی و علی زباندان بر عهده دارد.