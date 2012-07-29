تجلیل عادلانه خبرنگاران براساس کارنامه کاری در عرصه خبر /11 مرداد آخرین مهلت افتتاح حساب خبرنگاران

مجبتی ابراهیمی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت روز خبرنگارکه در اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی برگزار شده بود ، ضمن اشاره به تمایز بزرگداشت روزخبرنگاراظهار داشت: لیست تمامی خبرنگاران استان جمع آوری شده و درمرحله جمع بندی نهایی قرار دارد.

تجلیل عادلانه خبرنگاران براساس کارنامه کاری در عرصه خبر



وی افزود: ارزیابی فعالیت خبرنگاران براساس کارنامه آثار و مدت زمانی که در عرصه مطبوعات فعالیت داشته اند روش مناسبی جهت رتبه بندی و تجلیل عادلانه از این قشر فرهنگی است.

واریز هدایا به حساب شخصی خبرنگاران





ابراهیمی وجه تمایز روز خبرنگار را نسبت به سالهای قبل واریز هدایا به حساب های شخصی خبرنگاران ذکر کرد وگفت: واریز هدایای روز خبرنگار به حساب های شخصی آنان یکی دیگر از تفاوت های مراسم امسال با سال های گذشته است و روز خبرنگار شأن خبرنگاران با حضور درصف های طولانی زیر سوال نخواهد رفت.

11 مرداد آخرین مهلت افتتاح حساب برای دریافت هدایای روز خبرنگار





وی افزود: براین اساس کلیه خبرنگاران تنها تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 11 مرداد فرصت دارند نسبت به افتتاح حساب در بانک پارسیان شعبه میدان مادر اقدام نمایند.

14 مرداد بزرگداشت روز خبرنگار دراستان البرز



