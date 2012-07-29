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۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۰۲

درمالزی برگزار می شود؛

حضوردانشجویان ایرانی درمسابقات جام فوتسال رمضان / 24 تیم حضور دارند

حضوردانشجویان ایرانی درمسابقات جام فوتسال رمضان / 24 تیم حضور دارند

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های دانشجویان ایرانی شرق آسیا ، مسابقات فوتسال جام رمضان با حضور 14 تیم خارجی و 10 تیم ایرانی در سالن امپنگ پوینت شهر کوالالامپور پایتخت مالزی برگزار می گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، تیم لویال متشکل از دانشجویان دانشگاههای MMU, UPM,UTM , UKM, APIIT , MDU  با حمایت مالی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان ایرانی شرق آسیا  در این دوره از مسابقات شرکت دارد.

این تیم در کارنامه خود کسب مقام قهرمانی مسابقات جام خلیج فارس 2012، کسب مقام نایب قهرمانی جام فطر سال 2011، کسب مقام قهرمانی مسابقات ایسام 2012، دریافت کاپ اخلاق در مسابقات جام رمضان سال 2011 ( زانتی) را به ثبت رسانده است.

تیم هنرمندان ایران نیز با حضور هنرمندانی مانند پژمان بازغی ، کامبیز دیرباز ، سام درخشانی ، برزو ارجمند ، پژمان جمشیدی ، رضا یزدانی ، محمد نوازی و نیما نکیسا از دور دوم این رقابتها در مسابقات حضور خواهند داشت.
 

کد مطلب 1660846

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