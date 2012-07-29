حضوردانشجویان ایرانی درمسابقات جام فوتسال رمضان / 24 تیم حضور دارند

به گزارش خبرگزاری مهر ، تیم لویال متشکل از دانشجویان دانشگاههای MMU, UPM,UTM , UKM, APIIT , MDU با حمایت مالی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان ایرانی شرق آسیا در این دوره از مسابقات شرکت دارد.

این تیم در کارنامه خود کسب مقام قهرمانی مسابقات جام خلیج فارس 2012، کسب مقام نایب قهرمانی جام فطر سال 2011، کسب مقام قهرمانی مسابقات ایسام 2012، دریافت کاپ اخلاق در مسابقات جام رمضان سال 2011 ( زانتی) را به ثبت رسانده است.

تیم هنرمندان ایران نیز با حضور هنرمندانی مانند پژمان بازغی ، کامبیز دیرباز ، سام درخشانی ، برزو ارجمند ، پژمان جمشیدی ، رضا یزدانی ، محمد نوازی و نیما نکیسا از دور دوم این رقابتها در مسابقات حضور خواهند داشت.

