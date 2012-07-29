گزارش مهر از اسامی 38پروژه کلان ملی/ از ذخیره سازی نفت تا ساخت لامپ با جلبک

به گزارش خبرنگار، با تصویب 38 پروژه کلان در شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، اجرای آن به دانشگاههای کشور واگذار شد.

بر این اساس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با پذیرش 5 طرح کلان مصوب در صدر جدول قرار گرفت. این دانشگاه در پروژه های "توسعه فناوریهای کلیدی هواپیمای 10 تا 15 نفره"، "شبکه ملی اطلاعات"، "طراحی و ساخت سفینه حامل موجود زنده"، "طراحی و ساخت سیکلوترون کوچک" و "مدیریت یکپارچه تولید از میدان گازی پارس جنوبی با تکیه بر انتقال و توسعه فناوری در حوزه های صنایع بالادستی، میان دستی و پایین دستی" به عنوان دانشگاه محوری انتخاب شده است.

جزئیات طرحهای کلان مصوب شورای عتف و اسامی دانشگاه های مجری و همکار

ردیف عنوان طرح دانشگاه مجری دانشگاه های همکار 1 توسعه فناوریهای کلیدی هواپیمای 10 تا 15 نفره دانشگاه صنعتی امیرکبیر صنعتی اصفهان صنعتی امیرکبیر علم و صنعت پارک علم و فناوری فارس 2 طراحی کفی (Platform) ملی برای خودرو سواری کلاس B علم و صنعت ایران صنعتی امیرکبیر علم و صنعت خواجه نصیر دانشگاه تهران 3 شبکه ملی اطلاعات صنعتی امیرکبیر صنعتی امیرکبیر صنعتی شریف سازمان پژوهشها پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات 4 طراحی و اجرای طرح میکروآلگ و تولید بیودیزل و مواد دیگر سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران سازمان پژوهشها دانشگاه بوعلی سینا همدان پارک علم و فناوری بوشهر 5 کسب دانش و فناوری تولید بیو هیدروژن از جلبک میکروسکوپی به روش مهندسی مولکولی و سایر فرآورده های با ارزش افزوده از میکرو آلگ ها جهاد دانشگاهی واحد مازندران جهاددانشگاهی مازندران پژوهشگاه پلیمر دانشگاه زنجان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری شرکت آراز صنعت آسیا 6 برنامه ریزی فناورانه برای تهیه و رشد سیلیکون برای مصارف فناوری سلولهای خورشیدی پژوهشگاه مواد و انرژی صنعتی شریف دانشگاه تهران تربیت مدرس دانشگاه سمنان پژوهشگاه مواد و انرژی 7 طراحی و ساخت سفینه حامل موجود زنده دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه امیرکبیر 8 طراحی و ساخت پروتز عصبی -حرکتی زیر جلدی برای بازیابی حرکت در افراد دچار ضایعات نخاعی دانشگاه علم و صنعت ایران مرکز فناوری عصبی دانشگاه علم و صنعت 9 طراحی و ساخت بیولامپ با استفاده از جلبک جهاد دانشگاهی واحد مازندران اکولوژی دریا شرکت آراز صنعت آسیا دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 10 طراحی و ساخت سیکلوترون کوچک دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه امیرکبیر شهید بهشتی 11 بومی سازی و توسعه دانش فنی طراحی و ساخت توربین گازی 25 مکاوات با قابلیت افزایش تا 30 مکاوات و کسب نشان ایرانی صنعتی شریف صنعتی شریف 12 توسعه دانش فنی فرآیند تبدیل هیدروژنی نفت خام و باقیمانده های سنگین (HRH) پژوهشگاه شیمی پژوهشگاه شیمی دانشگاه تهران دانشگاه رازی کرمانشاه صنعتی امیرکبیر 13 مدیریت یکپارچه تولید از میدان گازی پارس جنوبی با تکیه بر انتقال و توسعه فناوری در حوزه های صنایع بالادستی، میان دستی و پایین دستی صنعتی امیرکبیر دانشگاه تهران صنعتی امیرکبیر صنعتی شریف 14 توسعه فناوری و ساخت توربین های مگاواتی ملی توربین بادی (ساخت نمونه 2 مگاواتی) دانشگاه فردوسی مشهد صنعتی شریف فردوسی مشهد 15 طرح ذخیره سازی زیر زمینی نفت و گاز دانشگاه تهران دانشگاه تهران صنعتی امیرکبیر 16 ایجاد دانش فنی طراحی وساخت راکتورهای هسته ای ملی با قدرت کم شهید بهشتی دانشگاه تهران شهید بهشتی 17 شبکه هوشمند برق ایران و پیاده سازی طرح نمونه دانشگاه شهید عباسپور صنعتی امیرکبیر فردوسی مشهد شهید عباسپور 18 طراحی و ساخت توربین گازی 200 کیلوواتی با سیستم تولید همزمان برق و حرارت (CHP) برای تولید پراکنده ودخیره سازی انرژی آن دانشگاه کاشان دانشگاه کاشان شهید عباسپور صنعتی شریف 19 طرح جامع تولید واکسن های انسانی انیستیتو پاستور دانشگاه شاهد شرکتهای دانش بنیان 20 طرح جامع تولید واکسن های دام، طیور و آبزیان سرم سازی رازی دانشگاه تهران دانشگاه مازندران دانشگاه ارومیه 21 ایجاد سامانه حمل و نقل هوشمند و پیاده سازی یک سامانه حمل و نقل سریع السیر ریلی با استفاده از آخرین دستاوردهای فناوری جهان دانشگاه علم و صنعت ایران علم و صنعت ایران مرکز تحقیقات راه آهن ایران صنعتی امیرکبیر 22 مطالعات، بررسی و تدوین معیارهای برنامه ریزی و طراحی شهری اسلامی- ایرانی تربیت مدرس تربیت مدرس علم و صنعت ایران شهید بهشتی دانشگاه تهران 23 طرح معماری و راه اندازی مرکز دفاع سایبری و سامانه های زیر ساختی فضای سایبری دانشگاه صنعتی مالک اشتر مالک اشتر صنعتی امیرکبیر صنعتی شریف دانشگاه تهران علم و صنعت ایران 24 بومی سازی و توسعه فناوری های حوزه های زیر سطحی صنعتی اصفهان صنعتی اصفهان دانشگاه هرمزگان صنعتی مالک اشتر صنعتی بابل 25 طرح جامع دفاع در برابر عوامل زیستی (بیوتروریسم) تربیت مدرس صنعتی مالک اشتر دانشگاه مازندران تربیت مدرس 26 طرح جامع ایجاد و توسعه فناریهای مورد نیاز برای تجهیز و به روز رسانی شبکه رادارهای پدافند هوایی کشور دانشگاه شیراز صنعتی شریف صنعتی شیراز شیراز 27 طراحی و تولید سامانه های نرم افزاری پایه امنیتی صنعتی مالک اشتر صنعتی مالک اشتر امام حسین صنعتی امیرکبیر صنعتی شریف 28 طرح جامع سیاست خارجی برای دستیابی به اهداف دفاعی امنیتی سند چشم انداز تربیت مدرس تربیت مدرس علامه طباطبایی دانشگاه تهران 29 طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دانشگاه امام صادق 30 دانش فناوری بازیافت پسابهای شهری، صنعتی و کشاورزی دانشگاه تهران دانشگاه تهران صنعتی اصفهان منابع طبیعی ساری دانشگاه اصفهان 31 بررسی اثرات تغییر اقلیم و مدیریت خشکی و خشکسالی دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه تهران شهید چمران اهواز صنعتی اصفهان شهید بهشتی دانشگاه سمنان منابع طبیعی ساری 32 مدیریت ذخایر ژنتیک گیاهی، دامی و آبزیان تربیت مدرس تربیت مدرس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال 33 مدیریت جامع حوزه های آبخیز کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشگاه گرگان منابع طبیعی ساری دانشگاه گیلان دانشگاه شیراز پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری 34 دانش و فناوری استفاده از آب دریا و آبهای شور برای استفاده در کشاورزی، شرب و صنعت دانشگاه منابع طبیعی ساری دانشگاه یزد صنعتی بابل منابع طبیعی ساری 35 طراحی و ساخت زنجیره تقویت گر لیزر با پالس فوق کوتاه و انرژی بالا دانشگاه شهید بهشتی صنعتی مالک اشتر شهید بهشتی 36 طراحی و ساخت لیزر الکترون آزاد دانشگاه شهید بهشتی شهید بهشتی مرکز بین المللی علوم محیطی کرمان علوم پایه زنجان 37 تحول علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی علامه طباطبایی فردوسی مشهد موسسه حکمت و فلسفه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 38 تحول علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دانشگاه تهران دانشگاه اصفهان فردوسی مشهد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

بر اساس جدول فوق دانشگاه های تربیت مدرس و شهید بهشتی هر کدام در 4 پروژه کلان به عنوان دانشگاه محوری معرفی شدند. دانشگاه شهید بهشتی در پروژه های "ایجاد دانش فنی طراحی وساخت راکتورهای هسته ای با قدرت کم"

"بررسی اثرات تغییر اقلیم و مدیریت خشکی و خشکسالی"، "طراحی و ساخت زنجیره تقویت گر لیزر با پالس فوق کوتاه و انرژی بالا"، "طراحی و ساخت لیزر الکترون آزاد" و دانشگاه تربیت مدرس در پروژه های "مطالعات، بررسی و تدوین معیارهای برنامه ریزی و طراحی شهری اسلامی- ایرانی"، "طرح جامع دفاع در برابر عوامل زیستی (بیوتروریسم)"

"طرح جامع سیاست خارجی برای دستیابی به اهداف دفاعی امنیتی سند چشم انداز"، "مدیریت ذخایر ژنتیک گیاهی، دامی و آبزیان"به عنوان دانشگاه های محوری مسئول اجرای این 8 پروژه هستند.

دانشگاه علم و صنعت نیز در 3 پروژه "طراحی کفی (Platform) ملی برای خودرو سواری"، " طراحی و ساخت پروتز عصبی -حرکتی زیر جلدی برای بازیابی حرکت در افراد دچار ضایعات نخاعی" و " ایجاد سامانه حمل و سریع السیر ریلی با استفاده از آخرین دستاوردهای فناوری جهان" دانشگاه محوری انتخاب شد.

دانشگاه شریف در پروژه کلان "بومی سازی و توسعه دانش فنی طراحی و ساخت توربین گازی 25 مکاوات با قابلیت افزایش تا 30 مکاوات و کسب نشان ایرانی" و دانشگاه علامه طباطبایی در پروژه کلان در حوزه علوم انسانی، دانشگاه محوری معرفی شدند.

مالک اشتر نیز در دو پروژه " طرح معماری و راه اندازی مرکز دفاع سایبری و سامانه های زیر ساختی فضای سایبری" و " طراحی و تولید سامانه های نرم افزاری پایه امنیتی" دانشگاه محوری خواهد بود.

دانشگاه هایی که به عنوان مجری پذیرنده بیشترین طرحهای کلان بودند