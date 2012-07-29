گزارش مهر از اسامی 38پروژه کلان ملی/ از ذخیره سازی نفت تا ساخت لامپ با جلبک

به گزارش خبرنگار، با تصویب 38 پروژه کلان در شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، اجرای آن به دانشگاههای کشور واگذار شد.
بر این اساس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با پذیرش 5 طرح کلان مصوب در صدر جدول قرار گرفت. این دانشگاه در پروژه های "توسعه فناوریهای کلیدی هواپیمای 10 تا 15 نفره"، "شبکه ملی اطلاعات"، "طراحی و ساخت سفینه حامل موجود زنده"، "طراحی و ساخت سیکلوترون کوچک" و "مدیریت یکپارچه تولید از میدان گازی پارس جنوبی با تکیه بر انتقال و توسعه فناوری در حوزه های صنایع بالادستی، میان دستی و پایین دستی" به عنوان دانشگاه محوری انتخاب شده است.
جزئیات طرحهای کلان مصوب شورای عتف و اسامی دانشگاه های مجری و همکار
|ردیف
|عنوان طرح
|دانشگاه مجری
|دانشگاه های همکار
|1
|توسعه فناوریهای کلیدی هواپیمای 10 تا 15 نفره
|دانشگاه صنعتی امیرکبیر
|صنعتی اصفهان
|صنعتی امیرکبیر
|علم و صنعت
|پارک علم و فناوری فارس
|2
|طراحی کفی (Platform) ملی برای خودرو سواری کلاس B
|علم و صنعت ایران
|صنعتی امیرکبیر
|علم و صنعت
|خواجه نصیر
|دانشگاه تهران
|3
|شبکه ملی اطلاعات
|صنعتی امیرکبیر
|صنعتی امیرکبیر
|صنعتی شریف
|سازمان پژوهشها
|پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات
|4
|طراحی و اجرای طرح میکروآلگ و تولید بیودیزل و مواد دیگر
|سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
|سازمان پژوهشها
|دانشگاه بوعلی سینا همدان
|پارک علم و فناوری بوشهر
|5
|کسب دانش و فناوری تولید بیو هیدروژن از جلبک میکروسکوپی به روش مهندسی مولکولی و سایر فرآورده های با ارزش افزوده از میکرو آلگ ها
|جهاد دانشگاهی واحد مازندران
|جهاددانشگاهی مازندران
|پژوهشگاه پلیمر
|دانشگاه زنجان
|دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
|شرکت آراز صنعت آسیا
|6
|برنامه ریزی فناورانه برای تهیه و رشد سیلیکون برای مصارف فناوری سلولهای خورشیدی
|پژوهشگاه مواد و انرژی
|صنعتی شریف
|دانشگاه تهران
|تربیت مدرس
|دانشگاه سمنان
|پژوهشگاه مواد و انرژی
|7
|طراحی و ساخت سفینه حامل موجود زنده
|دانشگاه صنعتی امیرکبیر
|دانشگاه امیرکبیر
|8
|طراحی و ساخت پروتز عصبی -حرکتی زیر جلدی برای بازیابی حرکت در افراد دچار ضایعات نخاعی
|دانشگاه علم و صنعت ایران
|مرکز فناوری عصبی دانشگاه علم و صنعت
|9
|طراحی و ساخت بیولامپ با استفاده از جلبک
|جهاد دانشگاهی واحد مازندران
|اکولوژی دریا
|شرکت آراز صنعت آسیا
|دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
|10
|طراحی و ساخت سیکلوترون کوچک
|دانشگاه صنعتی امیرکبیر
|دانشگاه امیرکبیر
|شهید بهشتی
|11
|بومی سازی و توسعه دانش فنی طراحی و ساخت توربین گازی 25 مکاوات با قابلیت افزایش تا 30 مکاوات و کسب نشان ایرانی
|صنعتی شریف
|صنعتی شریف
|12
|توسعه دانش فنی فرآیند تبدیل هیدروژنی نفت خام و باقیمانده های سنگین (HRH)
|پژوهشگاه شیمی
|پژوهشگاه شیمی
|دانشگاه تهران
|دانشگاه رازی کرمانشاه
|صنعتی امیرکبیر
|13
|مدیریت یکپارچه تولید از میدان گازی پارس جنوبی با تکیه بر انتقال و توسعه فناوری در حوزه های صنایع بالادستی، میان دستی و پایین دستی
|صنعتی امیرکبیر
|دانشگاه تهران
|صنعتی امیرکبیر
|صنعتی شریف
|14
|توسعه فناوری و ساخت توربین های مگاواتی ملی توربین بادی (ساخت نمونه 2 مگاواتی)
|دانشگاه فردوسی مشهد
|صنعتی شریف
|فردوسی مشهد
|15
|طرح ذخیره سازی زیر زمینی نفت و گاز
|دانشگاه تهران
|دانشگاه تهران
|صنعتی امیرکبیر
|16
|ایجاد دانش فنی طراحی وساخت راکتورهای هسته ای ملی با قدرت کم
|شهید بهشتی
|دانشگاه تهران
|شهید بهشتی
|17
|شبکه هوشمند برق ایران و پیاده سازی طرح نمونه
|دانشگاه شهید عباسپور
|صنعتی امیرکبیر
|فردوسی مشهد
|شهید عباسپور
|18
|طراحی و ساخت توربین گازی 200 کیلوواتی با سیستم تولید همزمان برق و حرارت (CHP) برای تولید پراکنده ودخیره سازی انرژی آن
|دانشگاه کاشان
|دانشگاه کاشان
|شهید عباسپور
|صنعتی شریف
|19
|طرح جامع تولید واکسن های انسانی
|انیستیتو پاستور
|دانشگاه شاهد
|شرکتهای دانش بنیان
|20
|طرح جامع تولید واکسن های دام، طیور و آبزیان
|سرم سازی رازی
|دانشگاه تهران
|دانشگاه مازندران
|دانشگاه ارومیه
|21
|ایجاد سامانه حمل و نقل هوشمند و پیاده سازی یک سامانه حمل و نقل سریع السیر ریلی با استفاده از آخرین دستاوردهای فناوری جهان
|دانشگاه علم و صنعت ایران
|علم و صنعت ایران
|مرکز تحقیقات راه آهن ایران
|صنعتی امیرکبیر
|22
|مطالعات، بررسی و تدوین معیارهای برنامه ریزی و طراحی شهری اسلامی- ایرانی
|تربیت مدرس
|تربیت مدرس
|علم و صنعت ایران
|شهید بهشتی
|دانشگاه تهران
|23
|طرح معماری و راه اندازی مرکز دفاع سایبری و سامانه های زیر ساختی فضای سایبری
|دانشگاه صنعتی مالک اشتر
|مالک اشتر
|صنعتی امیرکبیر
|صنعتی شریف
|دانشگاه تهران
|علم و صنعت ایران
|24
|بومی سازی و توسعه فناوری های حوزه های زیر سطحی
|صنعتی اصفهان
|صنعتی اصفهان
|دانشگاه هرمزگان
|صنعتی مالک اشتر
|صنعتی بابل
|25
|طرح جامع دفاع در برابر عوامل زیستی (بیوتروریسم)
|تربیت مدرس
|صنعتی مالک اشتر
|دانشگاه مازندران
|تربیت مدرس
|26
|طرح جامع ایجاد و توسعه فناریهای مورد نیاز برای تجهیز و به روز رسانی شبکه رادارهای پدافند هوایی کشور
|دانشگاه شیراز
|صنعتی شریف
|صنعتی شیراز
|شیراز
|27
|طراحی و تولید سامانه های نرم افزاری پایه امنیتی
|صنعتی مالک اشتر
|صنعتی مالک اشتر
|امام حسین
|صنعتی امیرکبیر
|صنعتی شریف
|28
|طرح جامع سیاست خارجی برای دستیابی به اهداف دفاعی امنیتی سند چشم انداز
|تربیت مدرس
|تربیت مدرس
|علامه طباطبایی
|دانشگاه تهران
|29
|طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی
|پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
|پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
|دانشگاه امام صادق
|30
|دانش فناوری بازیافت پسابهای شهری، صنعتی و کشاورزی
|دانشگاه تهران
|دانشگاه تهران
|صنعتی اصفهان
|منابع طبیعی ساری
|دانشگاه اصفهان
|31
|بررسی اثرات تغییر اقلیم و مدیریت خشکی و خشکسالی
|دانشگاه شهید بهشتی
|دانشگاه تهران
|شهید چمران اهواز
|صنعتی اصفهان
|شهید بهشتی
|دانشگاه سمنان
|منابع طبیعی ساری
|32
|مدیریت ذخایر ژنتیک گیاهی، دامی و آبزیان
|تربیت مدرس
|تربیت مدرس
|موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال
|33
|مدیریت جامع حوزه های آبخیز
|کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
|دانشگاه گرگان
|منابع طبیعی ساری
|دانشگاه گیلان
|دانشگاه شیراز
|پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
|34
|دانش و فناوری استفاده از آب دریا و آبهای شور برای استفاده در کشاورزی، شرب و صنعت
|دانشگاه منابع طبیعی ساری
|دانشگاه یزد
|صنعتی بابل
|منابع طبیعی ساری
|35
|طراحی و ساخت زنجیره تقویت گر لیزر با پالس فوق کوتاه و انرژی بالا
|دانشگاه شهید بهشتی
|صنعتی مالک اشتر
|شهید بهشتی
|36
|طراحی و ساخت لیزر الکترون آزاد
|دانشگاه شهید بهشتی
|شهید بهشتی
|مرکز بین المللی علوم محیطی کرمان
|علوم پایه زنجان
|37
|تحول علوم انسانی
|دانشگاه علامه طباطبایی
|علامه طباطبایی
|فردوسی مشهد
|موسسه حکمت و فلسفه
|پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
|38
|تحول علوم انسانی
|پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
|دانشگاه تهران
|دانشگاه اصفهان
|فردوسی مشهد
|پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
بر اساس جدول فوق دانشگاه های تربیت مدرس و شهید بهشتی هر کدام در 4 پروژه کلان به عنوان دانشگاه محوری معرفی شدند. دانشگاه شهید بهشتی در پروژه های "ایجاد دانش فنی طراحی وساخت راکتورهای هسته ای با قدرت کم"
"بررسی اثرات تغییر اقلیم و مدیریت خشکی و خشکسالی"، "طراحی و ساخت زنجیره تقویت گر لیزر با پالس فوق کوتاه و انرژی بالا"، "طراحی و ساخت لیزر الکترون آزاد" و دانشگاه تربیت مدرس در پروژه های "مطالعات، بررسی و تدوین معیارهای برنامه ریزی و طراحی شهری اسلامی- ایرانی"، "طرح جامع دفاع در برابر عوامل زیستی (بیوتروریسم)"
"طرح جامع سیاست خارجی برای دستیابی به اهداف دفاعی امنیتی سند چشم انداز"، "مدیریت ذخایر ژنتیک گیاهی، دامی و آبزیان"به عنوان دانشگاه های محوری مسئول اجرای این 8 پروژه هستند.
دانشگاه علم و صنعت نیز در 3 پروژه "طراحی کفی (Platform) ملی برای خودرو سواری"، " طراحی و ساخت پروتز عصبی -حرکتی زیر جلدی برای بازیابی حرکت در افراد دچار ضایعات نخاعی" و " ایجاد سامانه حمل و سریع السیر ریلی با استفاده از آخرین دستاوردهای فناوری جهان" دانشگاه محوری انتخاب شد.
دانشگاه شریف در پروژه کلان "بومی سازی و توسعه دانش فنی طراحی و ساخت توربین گازی 25 مکاوات با قابلیت افزایش تا 30 مکاوات و کسب نشان ایرانی" و دانشگاه علامه طباطبایی در پروژه کلان در حوزه علوم انسانی، دانشگاه محوری معرفی شدند.
مالک اشتر نیز در دو پروژه " طرح معماری و راه اندازی مرکز دفاع سایبری و سامانه های زیر ساختی فضای سایبری" و " طراحی و تولید سامانه های نرم افزاری پایه امنیتی" دانشگاه محوری خواهد بود.
دانشگاه هایی که به عنوان مجری پذیرنده بیشترین طرحهای کلان بودند
|ردیف
|نام دانشگاههای مجری
|تعداد پروژه های پذیرش شده
|1
|صنعتی امیرکبیر
|5
|2
|دانشگاه شهید بهشتی
|4
|3
|دانشگاه تربیت مدرس
|4
|4
|علم و صنعت ایران
|3
|5
|دانشگاه تهران
|2
|6
|مالک اشتر
|2
|7
|علامه طباطبایی
|1
|8
|فردوسی مشهد
|1
|9
|کاشان
|1
|10
|صنعتی اصفهان
|1
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