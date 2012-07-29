به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، سوزوکی که قبل از این سفرهای زیادی به عنوان یکی از مسئولان کنفدراسیون فوتبال به ایران داشته در حال حاضر به عنوان مسئول اجرایی کاروان ورزش ژاپن به لندن سفر کرده است.

سوزوکی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به لندن در پاسخ به این پرسش که "وضعیت فوتبال ایران برای کسب سهمیه‌های کامل لیگ قهرمانان آسیا را چطور ارزیابی می‌کنید؟، گفت: ما سفرهای زیادی به ایران داشته‌ایم و مشکلات ورزشگاه‌ها و باشگاه‌های شما را به مسئولان فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده‌ایم.

وی ادامه داد: به نظرم شرایط ایران نسبت به گذشته بهتر شده اما هنوز مشکلات زیادی باقی مانده که باید برطرف شود. فوتبال ایران مشکلات زیرساختی بسیاری دارد که بیشتر آن در مورد ورزشگاه‌هاست. ضمن اینکه باشگاه‌های شما طراز مالی و شرایط مطلوب کنفدراسیون فوتبال آسیا را ندارند و باید تلاش زیادی در این مورد صورت بگیرد.

سوزوکی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلاتی که فوتبال ایران با آن دست به گریبان است این است که اختلاف فنی تیم‌های شما با یکدیگر خیلی زیاد است. در ایران فقط چند تیم هستند که در سطح بالایی قرار دارند و بقیه از نظر فنی سطح پایینی دارند. باید این مشکلات را نیز حل کرد.

وی در پاسخ به طرح این موضوع از سوی خبرنگار مهر که به نظر می‌رسد کشورهای عربی در کنفدراسیون فوتبال آسیا صاحب نفوذ شده‌اند تا امتیازات خود را افزایش دهند و روی امتیازات ایران تاثیر منفی بگذارند، گفت: درست است. آنها تلاش‌شان را در این مورد کرده‌اند و قطعا روی مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا نفوذ خواهند کرد. عرب‌ها زمانی تیمی نداشتند که به مرحله بعد برود اما حالا این امکان را فراهم کرده‌اند و به همین خاطر سعی می‌کنند از نفوذشان در کنفدراسیون فوتبال آسیا استفاده کنند.