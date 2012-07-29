نادر ایزدبین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از مسائل مهمی که باید در حوزه فرهنگی محمدشهر مورد توجه قرارگیرد بحث ساماندهی کیوسکهای مطبوعاتی این شهر است که در این خصوص اعضای شورای شهر محمدشهر به جد این مسئله را پیگیری میکنند.
وی گفت: یکی از دغدغههای اصلی اعضای شورای اسلامی محمدشهر بحث نظارت بر کیوسکهای مطبوعاتی و ساماندهی آنهاست.
ایزدبین در ادامه افزود: در حال حاضر فقط دو کیوسک در سطح شهر بستههای فرهنگی و مطبوعاتی را عرضه میکنند و بقیه آنها فقط به فروش تنقلات و سیگار مشغول هستند که این باعث تاسف است و شهروندان را نیز گلهمند کرده است.
رئیس شورای اسلامی محمدشهر در خصوص پیگیریهای شورا برای ساماندهی کیوسکهای مطبوعاتی شهر محمدشهر گفت: شورای شهر مکاتباتی را با اداره ارشاد و شهرداری محمدشهر در خصوص این مسئله انجام داده است تا هرچه سریعتر بحثهای نظارتی و ساماندهی این مهم تحقق یابد.
وی تشریح کرد: بحث ساماندهی باید از دو جهت فیزیکی و محتوایی مورد بررسی قرار بگیرد تا در نتیجه آن هم به زیباسازی و هم به مسائل فرهنگی توجه شود.
وی در پایان گفت: امید آن میرود با پیگیریهایی که در حال انجام است در آیندهای نزدیک شاهد توسعه فضای فرهنگی و به خصوص ساماندهی وضعیت کیوسکهای مطبوعاتی شهر باشیم.
کرج- خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر محمدشهر با بیان اینکه فقط دو کیوسک در سطح این شهر بسته های فرهنگی و مطبوعاتی را توزیع می کنند، از تلاش برای ساماندهی کیوسکها خبر داد.
نادر ایزدبین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از مسائل مهمی که باید در حوزه فرهنگی محمدشهر مورد توجه قرارگیرد بحث ساماندهی کیوسکهای مطبوعاتی این شهر است که در این خصوص اعضای شورای شهر محمدشهر به جد این مسئله را پیگیری میکنند.
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