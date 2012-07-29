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۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۱۳

ایزدبین در گفتگو با مهر:

کیوسک⁪های مطبوعاتی شهر محمدشهر ساماندهی می⁪شوند

کیوسک⁪های مطبوعاتی شهر محمدشهر ساماندهی می⁪شوند

کرج- خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر محمدشهر با بیان اینکه فقط دو کیوسک در سطح این شهر بسته های فرهنگی و مطبوعاتی را توزیع می کنند، از تلاش برای ساماندهی کیوسکها خبر داد.

نادر ایزدبین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از مسائل مهمی که باید در حوزه فرهنگی محمدشهر مورد توجه قرارگیرد بحث ساماندهی کیوسک⁪های مطبوعاتی این شهر است که در این خصوص اعضای شورای شهر محمدشهر به جد این مسئله را پیگیری می⁪کنند.

وی گفت: یکی از دغدغه⁪های اصلی اعضای شورای اسلامی محمدشهر بحث نظارت بر کیوسک⁪های مطبوعاتی و ساماندهی آنهاست.

ایزدبین در ادامه افزود: در حال حاضر فقط دو کیوسک در سطح شهر بسته⁪های فرهنگی و مطبوعاتی را عرضه می⁪کنند و بقیه آنها فقط به فروش تنقلات و سیگار مشغول هستند که این باعث تاسف است و شهروندان را نیز گله⁪مند کرده است.

رئیس شورای اسلامی محمدشهر در خصوص پیگیری⁪های شورا برای ساماندهی کیوسک⁪های مطبوعاتی شهر محمدشهر گفت: شورای شهر مکاتباتی را با اداره ارشاد و شهرداری محمدشهر در خصوص این مسئله انجام داده است تا هرچه سریعتر بحث⁪های نظارتی و  ساماندهی این مهم تحقق یابد.

وی تشریح کرد: بحث ساماندهی باید از دو جهت فیزیکی و محتوایی مورد بررسی قرار بگیرد تا در نتیجه آن هم به زیباسازی و هم به مسائل فرهنگی توجه شود.

وی در پایان گفت: امید آن می⁪رود با پیگیری⁪هایی که در حال انجام است در آینده⁪ای نزدیک شاهد توسعه فضای فرهنگی و به خصوص ساماندهی وضعیت کیوسک⁪های مطبوعاتی شهر باشیم.
 

کد مطلب 1660856

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