قطعات 10 هکتاری غرب مازندران تعیین تکلیف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین طالبی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران افزود: کارگزاران نظام اسلامی باید از مروجان ارزشهای اسلامی باشند تا دین خود را نسبت به دین و نظام اسلامی ادا کنند.

وی با اشاره به برنامه های شورای حفظ حقوق بیت المال در منابع طبیعی مازندران گفت :یکی از برنامه هایی که در سالجاری در دستور کار شورا قرار دارد، تعیین تکلیف اراضی موسوم به قطعات 10 هکتاری در غرب مازندران است که باید با مشارکت و پیگیری جدی دستگاههای مربوطه در سال جاری تعیین تکلیف شود.

مدیر کل شیلات مازندران، زمینه سازی فرهنگی و اجتماعی و مهیا نمودن رودخانه های استان را جهت تکثیر طبیعی از برنامه های اداره کل شیلات استان عنوان کرد.

حسن حبیب نژاد گفت: در رودخانه های استان 80 تا 85 درصد تکثیر ماهیان بصورت مصنوعی صورت می گیرد و 20 میلیارد ریال هزینه صرف آن می شود که این رقم 50 میلیارد تومان برای استان سود آوری خواهد داشت.

مجله فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی درجه علمی و پژوهشی گرفت



فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری شرایط و امتیازات درجه علمی و پژوهشی را کسب کرد .



براساس مصوبه‌ هشتاد و چهارمین جلسه کمیسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی فصلنامه تخصصی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری دارای شرایط دریافت درجه علمی و پژوهشی شناخته شد.



این فصلنامه به زبان فارسی و با هدف انتشار نظریه ها، نتایج تحقیقات و دستاوردهای علمی و مقالات علمی- پژوهشی در حوزه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی با گرایشهای مدیریت آموزشی، برنامه-ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی، تکنولوژی آموزشی، تحقیقات آموزشی فعالیت می کند.



کیومرث نیاز آذری ، مدیر مسئول ابراهیم صالحی عمران، سر دبیر و دکتر ترانه عنایتی مدیر داخلی این فصلنامه تخصصی است.

پایان تلاوت قاری مصری در مازندران



تلاوت قاری مصری استاد ضیف در استان مازندران با برگزاری محفل انس با قرآن در 12 شهر پایان یافت.

حجت الاسلام سیف الله سهرابی مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: در ایام ماه مبارک رمضان برنامه تلاوت قرآن کریم در بقاع و امامزادگان استان در روزهای ماه مبارک رمضان برگزار و محافل انس با قرآن در این اماکن با حضور قاریان و حافظان قرآن کریم و گروههای تواشیح کشوری و استانی برگزار می شود.

وی گفت: این مراسم با حضور قاری مصری استاد فاروق احمد احمد ضیف در مازندران از روز چهارشنبه چهارم مرداد ماه در امامزادگان و اماکن مذهبی مازندران شور ویژه ای یافت.

سهرابی ادامه داد: این قاری مصری با تلاوت در 12 شهر استان مازندران به تلاوت کلام وحی الهی پرداخت و این جلسات دیروز شنبه هفتم مرداد ماه پایان یافت.



تعزیر عرضه کنندگان کالای قاچاق در مرکز استان

مهدی عباسی، مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران از تعزیر عرضه کنندگان انواع کالای بدون بار کد طرح شبنم خبر داد و افزود: کالای های بدون بار کد طرح شبنم قاچاق محسوب شده و با عرضه کنندگان کالا بدون بار کد طرح شبنم بر خورد قانونی خواهد شد.

این مقام قضایی تعزیرات حکومتی مازندران افزود: در راستای نظارت و شناسایی کالای فاقد بارکد طرح شبنم در ماه گذشته بازرسی هایی از سوی مراجع ذیصلاح و نماینده تعزیرات حکومتی انجام شد و تعداد 51 واحد متخلف بصورت قاچاق عرضه می کردند شناسایی شدند و به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

این مقام ارشد تعزیرات حکومتی مازندران تصریح کرد: با ارجاع پرونده متخلفین به شعبه ویژه قاچاق تعزیرات حکومتی ساری و رسیدگی فوری تعداد 38 واحد متخلف تعزیرو متخلفان به مبلغ 170 میلیون و 844 هزار ریال جزای نقدی محکوم شدند.

محفل انس با قرآن در سوادکوه



اداره کتابخانه های عمومی شهرستان سوادکوه با همکاری اداره تبلیغات اسلامی و کانون قرآن این شهرستان، هجدهم مرداد ماه محفل انس با قرآن را در امامزاده عبدالحق زیراب برگزار می کند .

رضا اکبری، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان سوادکوه افزود: این محفل قرآنی با حضور قاریان برجسته و ممتاز کشوری برگزار و از همه علاقمندان برای شرکت در این محفل نورانی دعوت خواهد شد.

وی تصریح کرد: اداره کتابخانه های عمومی شهرستان نیز بخشی از هزینه برگزاری این مراسم و اهدای چندین جلد کتاب به قاریان و شرکت کنندگان در این محفل نورانی را برعهده گرفته است.