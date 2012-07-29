زنان در کدام کشورها بیشتر عمر می کنند/ هنگ کنگ در جایگاه برتر

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام وزارت بهداشت، کار و رفاه ژاپن، طول عمر زنان ژاپنی در سال 2010 از 86.30 به 85.90 در سال 2011 رسیده است درحالیکه این میزان در مردان ژاپنی از 79.55 در سال 2010 به 79.44 در سال 2011 رسیده است.

این درحالی است که در هنگ کنگ طول عمر زنان 86.7 و مردان 80.5 سال بوده است.

طول عمر یک شاخص آماری است که نشان می ‌دهد متوسط طول عمر در یک جامعه چقدر است و یا به عبارت دیگر هر عضو آن جامعه چند سال می‌تواند توقع طول عمر داشته باشد. هر چه شاخص‌های بهداشتی و همچنین درمانی بهبود یابد طول عمر افزایش خواهد یافت و از این رو این شاخص یکی از شاخص‌های سنجش پیشرفت و عقب ماندگی کشورها است. طول عمر زنان در همه جوامع چند سال (در کل جهان چهار و نیم سال) بیشتر از مردان است.

این درحالی است که مسئله طول عمر زنان باید بار دیگر که آمارها این مسئله را محاسبه می کنند به جایگاه اول باز گردد، چرا که مسئله طول عمر متوسط براساس داده های یک بخشی از یک جمعیت در یک نقطه زمانی بررسی می شود و به نظر می رسد که سال 2011 سال بعدی از نظر مرگ و میر در ژاپن بوده است.

برخی اظهار می دارند که سونامی- زلزله سال 2011 که طی آن 65 درصد قربانیان 60 یا بیشتر از آن سن داشتند عامل کاهش طول عمر زنان ژاپنی است.

پیتر مونیگ از دانشگاه کلمبیا اظهار داشت: مرگ و میر تنها یکبار روی طول عمر تأثیر می گذارد. به نظر می رسد بار دیگر که این آمارها ارائه شود ژاپن باید به جایگاه اول خود بازگردد. سایر فجایع نیز تأثیرات مشابهی در طول عمر دارند. این امر دربرگیرنده اپیدمی آنفلوآنزای سال 1918، جنگ جهانی اول و دوم و سایر رویدادهای مهلک بزرگ دیگر نیز می شود.

در سال 2008 طول عمر متوسط آمریکاییها در نتیجه رکود اقتصادی که همان سال آغاز شده بود کاهش یافت، این کاهش نشان دهنده برخی روندها در میزان طول عمر در سراسر جهان بود.

یک تحقیق مشروح که در 15 ژوئن امسال در مجله استاندارد بهداشت جمعیت منتشر شده بود نشان می داد که طول عمر متوسط در بیش از 80 درصد شهرهای آمریکا کاهش یافته و این کشور طی دو دهه گذشته حتی در 10 کشوری که مردان آن دارای بیشترین طول عمر هستند نیز قرار نمی گیرد.

محققان همین تحقیق اعلام کردند که سیستم درمانی بهداشت آمریکا که بر درمان بیماران به جای پیشگیری بیماری و بیمارهای مزمن تمرکز کرده عامل اول کاهش طول عمر در آمریکا محسوب می شود.

پیش از این مطابق آمار سازمان ملل کشورهای ژاپن، هنگ کنگ، ایسلند، سوئیس و استرالیا به ترتیب در جهان مقام‌های اول را داشتند که با حدود 82 سال از میانگین جهانی 22 درصد بالاتر است. کشورهای سوازیلند، موزامبیک، زیمباوه، سیرالئون و لسوتو نیز به ترتیب در پایینترین رده قراردارند. طول عمر در این کشورها حدود 42 سال است که 38 درصد کمتر از میانگین جهانی و نصف کشورهای بالای جدول است.