به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش ضیاء آباد تاکستان روز یکشنبه در سالن کتابخانه شهید مطهری این بخش برگزار شد.



در این جلسه که بخشدار و شهردار ضیاء آباد و اعضاء جلسه نیز حضور داشتند چهار مصوبه در دستور کار قرار گرفت.



همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ضیاء آباد در زیباسازی بخش کودک و فضاسازی محوطه بیرونی و داخلی کتابخانه شهید مطهری با همکاری شهرداری مهمترین این مصوبات بود.



بخشدار ضیاء آباد در این جلسه بر لزوم برگزاری منظم جلسات انجمن و اجرایی شدن مصوبات تاکید کرد.



عباس جعفربگلو از شهرداری ضیاء آباد هم خواست برای زیباسازی محوطه کتابخانه شهید مطهری در اسرع وقت پیگیری لازم را انجام دهد.



احمد دولتی معاون اداره کل کتابخانه های عمومی استان قزوین نیز در این جلسه گفت: بخش کودک هم اکنون در اغلب کتابخانه های عمومی استان راه اندازی شده که نقش مهمی در افزایش انگیزه و اشتیاق مطالعه در کودکان و نوجوانان داشته است.



دولتی افزود: از دیگر اقدامات این اداره کل راه اندازی دستگاه فرستنده بلوتوث در تعدادی از کتابخانه های عمومی سطح استان است که از این طریق پیام های مناسب و خلاصه ای از کتاب های مفید با روشن بودن بلوتوث گوشی های همراه مراجعان برای آنها ارسال می شود.



وی تجهیز اتوماسیون اداری و راه اندازی اینترانت اداره کل را از دیگر اقداماتی ذکر کرد که موجب توسعه خدمت رسانی به مراجعان در کتابخانه ها شده است.



دبیر انجمن کتابخانه های عمومی بخش ضیاء آباد نیز ضمن تشریح مصوبات جلسات گذشته و میزان اجرایی شدن آنها، گزارشی از فعالیت های فرهنگی کتابخانه از ابتدای سال جاری ارائه کرد.



احمد لشگری همچنین از تلاش مسئولان اداره کل کتابخانه های استان در توسعه و بهسازی مخزن کتابخانه تفدیر کرد.



مدیر کانون پرورش فکری کودکان بخش ضیاء آباد و عضو منتخب انجمن کتابخانه های عمومی این بخش نیز از آمادگی کانون در برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی با همکاری کتابخانه خبر داد.

