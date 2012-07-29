تلاش محققان برای تهیه غذای هوشمند/ ارسال پیام سیرشدن و مبارزه با چاقی

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان اظهار داشتند که غذای هوشمند می تواند به مغز پیام بدهد که بدن به اندازه کافی غذا مصرف کرده و در نتیجه فرد خوردن غذا را متوقف کند؛ تحقیقاتی که در نهایت می تواند راهکاری برای مقابله با چاقی باشد.

یک گروه تحقیقاتی در دانمارک کار روی غذاهای هوشمندی را که می تواند مسئله جهانی چاقی را مغلوب کند، آغاز کرده اند. آنها ابراز امیدواری کرده اند که غذایی که در نهایت تولید می کنند دربرگیرنده یک ماده شیمیایی ویژه باشد که پیامی که اعضای داخلی در زمان احساس سیری به مغز ارسال می کنند را تقلید کند.

دانشمندان امیدوارند که بتوانند غذایی تولید کنند که مغز را پس از خوردن چند لقمه با احساس سیر بودن فریب دهد

اگر این تحقیقات ثمربخش باشد، ارسال زودهنگام پیام سیر شدن و دریافت آن توسط مغز موجب می شود که مغز فریب خورده و خوردن را متوقف کند.

جنز هولست متخصص غدد مترشحه داخلى از دانشگاه کپنهاگ، دانمارک اظهار داشت: ما می دانیم که مواد غذایی با سلولهای معده ما تعامل دارند و پیامهایی به مغز ارسال می کند که به معنای پر بودن معده برداشت می شود.

دانشمندان در حال حاضر تلاش می کنند این پیام را که از سوی غذا به معده و از معده به مغز ارسال می شود رمز گشایی کنند، تا در نهایت بتوانند راهکاری برای مبارزه با چاقی فراهم کنند. هولست یک مولکول در معده شناسایی کرده است که از آن با عنوان (Glucagon-like peptide-1 (GLP-1 یاد می کنند، این مولکول در آن قسمت مغز تأثیرگذار است که اشتها را تنظیم می کند.

در این تحقیقات که بودجه آن از سوی اتحادیه اروپا تأمین شده، محققان تلاش می کنند دقیقاً توضیح دهنده معده چگونه پیام سیر بودن به مغز ارسال می کند.

جولین مرسر محقق چاقی در دانشگاه آبردین در بریتانیا اظهار داشت: یک دسته از هورمونها هستند که همگی هورمونهای سیری هستند و می خواهند خوردن را متوقف کنند، ما درباره اینکه چه مواد غذایی دربرگیرنده این هورمونها هستند اطلاعات چندانی نداریم و نمی دانیم که آیا می توانیم در نحوه تعامل غذا با سیستمهای پیام رسانی و نحوه ارتباط این سیستم در سطوح مختلف مغزی تغییری ایجاد کنیم یا خیر.

این تیم امیدوار است که تحقیقات آنها بتواند به دارویی منتهی شود که این پیام را تقلید می کند و در نهایت بتوانند غذایی تهیه کننده که دربرگیرنده این پیام باشد.

براساس اظهارات مرسر، بهترین نتیجه برای این تحقیقات تولید غذای هوشمند است.

تحقیقات اخیر نشان می دهد که جمعیت بریتانیا یکی از بی تحرک ترین مردم جهان هستند به طوریکه این کشور در مقایسه با فرانسه به عنوان همسایه خود دو برابر جمعیت غیرفعال دارد.

این ارقام جهانی حتی موجب شده که بریتانیا در بی تحرکی از آمریکا هم جلوتر باشد.

در بریتانیا 63.3 درصد از جمعیت نتوانستند سطوح توصیه شده از فعالیت جسمانی را انجام دهند، آماری که در نهایت به شرایط مخاطره آمیزی چون بیماریهای قلبی، دیابت و سرطان منتهی می شود.

در مقام مقایسه 40.5 درصد از شهروندان آمریکایی غیرفعال هستند و 30 درصد از آنها در میان افراد فربه طبقه بندی می شوند.