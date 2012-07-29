مدیران بانکها نظارت بیشتری بر نحوه اعطای تسهیلات داشته باشند

سید علی اکبر طاهایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تشکیل اتاق فکر در بخش کشاورزی می توان به انتخاب طرح های توسعه ای در استان کمک کرد.



وی افزود: ستاد توسعه کشاورزی استان باید به دانش روز کشاورزی مجهز باشد و در پایان نامه های دانش ـآموختگان کشاورزی برای اجرای برخی طرحهای سرمایه گذاری پرداخته شود.



استاندار مازندران با اعلام اینکه امسال دولت اعتبار تسهیلاتی مناسبی در بخش توسعه کشاورزی تخصیص داده است افزود: از دانش آموختگان بخش کشاورزی و شیلات و از ظرفیت نظام مهندسی برای اشتغال استفاده شود.



طاهایی ازمدیران جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی خواست طرحهای این بخش را با سرعت و دقت بیشتری بررسی و نظارت کنند.



وی با اشاره به فصل برداشت برنج در استان افزود: خرید برنج توسط فروشگاههای زنجیره ای و شرکت های تعاونی مورد توجه قرار گیرد.



طاهایی افزود: در طرح های کشاورزی سعی شود از دانش آموختگان کشاورزی در قالب تشکل ها و شرکت تعاونی برای اشتغال زایی استفاده شود.