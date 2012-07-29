کشف بیش از100 کیلوگرم تریاک در مبارزه با سوداگران مرگ در غرب استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فضل علیشاه اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر غرب استان تهران طی اقدامات اطلاعاتی با خبر شدند باند قاچاق موادمخدری قصد دارد مقدار قابل توجهی مواد مخدر را در پوشش حمل کالا به وسیله یک دستگاه خودروی سنگین از استانهای شرقی کشور به مقصد دیگری حمل کنند که در همین راستا شناسایی و دستگیری قاچاقچیان در دستور کار پلیس مبارزه با موادمخدر قرار گرفت.

سرهنگ فضل علیشاه افزود: ماموران انتظامی با بدست آوردن اطلاعات فوق و کنترل مسیر تردد قاچاقچیان، خودروی حامل موادمخدر را در نزدیکی های شهرستان ملارد غرب استان تهران مشاهده کرده و با تعقیب و مراقبت کوتاه در زمان مناسب واقدامی غافلگیرانه، 3 عضو باند قاچاق موادمخدررا دستگیر کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی ماموران انتظامی از خودوی کامیون 100 کیلو و300 گرم تریاک از زیر تاج خودرو که به طرز ماهرانه ای در لوله های پلاستیکی وپولیکا جاسازی شده بود کشف و متهمان جهت تحقیقات بیشتر به پلیس مبارزه با موادمخدر استان منتقل شدند.

کشف 200 کیلوگرم مواد مخدر از یک باغ در روستای کیکاور

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با اشاره به اجرای یک عملیات پلیسی در خصوص شناسایی و دستگیری یک توزیع کننده مواد مخدر در روستای کیکاور شهرستان رباط کریم اظهار داشت: طی بازرسی از باغ این متهم، بیش از 200 کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط شد.

سرهنگ سعید لیراوی عنوان کرد: این فرد که "امیرحسین" نام داشت یکی از توزیع کنندگان سابقه دار مواد مخدر در این محدوده بود که با اقدامات خود باعث سلب آسایش شهروندان ساکن این محدوده شده بود و بر همین اساس ساکنان این منطقه به ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شکایت کرده و دستگیری این متهم در دستور کار ماموران قرار گرفت.

این مسئول ادامه داد: این فرد در باغ خود اقدام به تهیه و توزیع مواد مخدر کرده و در بازرسی از این محل 200 کیلو 710 گرم مواد مخدر سنتی کشف و ضبط شد که به همراه متهم به پایگاه هشتم پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ منتقل شد و در ادامه این طرح یکی از همدستان متهم مذکور که "بهنام" نام داشت نیز شناسایی شده و در بازرسی از منزل وی نیز مقداری مواد مخدر سنتی کشف و ضبط شد که به همراه متهم ردیف اول به این یگان منتقل شد.

کشف 475 دستگاه وسائط نقلیه مسروقه در شهرستان اسلامشهر

سرهنگ حمداله نورائی به همراه جمعی از مسئولان انتظامی اسلامشهر در جمع نماز گزاران مسجد صاحب الزمان(عج) واقع در باغ فیض حاضر شده وپس از شر کت در نماز مغرب وعشاء، عملکرد چهارماه اول سال جاری این شهرستان را در بین نمازگزاران تشریح کرد.

وی عنوان کرد: اجرای طرحهای امنیت اجتماعی،برخورد با اراذل واوباش وقاچاقچیان موادمخدر، پوشش انتظامی وترافیکی پارکها وتفرجگاهها، کنترل گاراژها و توففگاهها از جمله برنامه های مهم اجرائی این فرماندهی در چهار ماه نخست سال جاری بود.

نورائی افزود: با تلاش ماموران انتظامی، 45 هزار نخ سیگارقاچاق، مقادیری مشروبات الکلی و سوخت قاچاق، 363 دستگاه خودرو و 112دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف شد، همچنین با تلاش ماموران انتظامی این شهرستان بیش از 200 فقره انواع سرقت در چهار ماه گذشته کشف و161 سارق ، 60 نفر قاچاقچی دستگیر و 1300 نفر معتادین پرخطر جمع آوری وتحویل مرجع قضائی ومراکز ترک اعتیاد شدند.

دستگیری سارقان زورگیر 215 میلیون ریالی در غرب استان تهران

فرمانده انتظامی شهرستان ملارد اظهار داشت: فردی با حضور در کلانتری 12 مارلیک شهرستان ملارد از سرقت طلا وزیورآلات خود خبر داده وگفت: ساعت 9 شب 3سارق با صورتی پوشیده شده پس از ورود به منزلم در قلعه فرامرزیه مارلیک وبا تهدید سلاح سرد، وجه نقد و طلا وزیورآلات به ارزش 215 میلیون ریال را به سرقت بردند.

وی عنوان کرد: در این راستا بلافاصله اکیپی از کارآگاهان پلیس آگاهی، دستگیری سارقان زورگیر را در دستور کار خود قرار داده و توانسند با بررسی سوابق مجرمان، سرنخی از محل سکونت سارقان زورگیر در این شهرستان بدست آورند که در یک عملیات پلیسی هر سه نفر دستگیر وجهت تحقیقات بیشتر به پلیس آگاهی منتقل شدند.

این مسئول ادامه داد: متهمان در بازجوئی های پلیس پس از آنکه، شواهد را بر علیه خود دیدند لب به اعتراف گشودند و به تهدید و زورگیری از یک شهروند ملارد و سرقت 215 میلیون ریال طلا و وجه نقد، اعتراف کرد.

گفتنی است تمامی متهمان پس از دستگیری وتشکیل پرونده، تحویل مرجع قضائی شدند.