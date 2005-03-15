پرداخت مستمري بازنشستگان شهرستانهاي استان تهران بموقع مي شود

غلامعلي بصائري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : پيش از اين به دليل نبود بانك رفاه در نظر آباد مستمري بازنشستگان اين منطقه با تاخير پرداخت مي شد، اما با ايجاد شعبه جديد بانك رفاه در اين منطقه بازنشستگان از اين پس بموقع مستمري خود را دريافت خواهند كرد.

وي گفت : شهرستان نظرآباد با 120 هزار نفر جمعيت و با داشتن بيش از 2 هزار و 500 مستمري بگير از داشتن يك بانك رفاه محروم بود و اين امر باعث شده بود تا بازنشستگان با تاخير مستمري خود را دريافت كنند و اين امر باعث ايجاد مشكلات بسياري براي آنان شده بود .

بصائري در ادامه تصريح كرد : مقرر شده تا شعبه ديگر بانك رفاه در اسلام شهر ايجاد شود تا مشكل پرداخت مستمري بازنشستگان اين منطقه نيز برطرف شود .

وي در خصوص پرداخت مابه التفاوت بن مستمري بگيران شهرستانهاي استان تهران گفت : 12هزار تومان مابه التفاوت بن مستمري بگيران شهرستانهاي استان تهران با كمي تاخير و با حقوق اسفند ماه آنان پرداخت شد.