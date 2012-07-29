خسارت سیل به شهرستان ماهنشان 20 میلیارد تومان برآورد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور محمدپور ظهر یکشنبه در جلسه ستاد بحران افزود: در حال حاضر وضعیت روستاهای شهرستان ماهنشان مطلوب است و مشکلی برای تردد روستاییان وجود ندارد.

وی با بیان اینکه سیل اخیر به تاسیسات شهرستان ماهنشان خسارت‌های بسیاری را وارد کرده است، افزود: با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برخی مشکلات روستاییان حل شده است.

فرماندار ماهنشان از بازگشایی راه‌های روستایی این شهرستان خبر داد و افزود: همه راه‌های روستایی با تلاش مسئولان باز شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

محمدپور میزان خسارت وارد شده به شهرستان ماهنشان را بی‌سابقه اعلام کرد و گفت: سیل خسارت بسیاری به باغات، مزارع و تاسیسات راه شهرستان وارد کرده است.

وی با اشاره به وصل بودن برق، آب و گاز روستاهای شهرستان ماهنشان یادآور شد: تلاش‌های لازم برای استفاده مردم از آب شرب صورت گرفته است.