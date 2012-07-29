به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین مهدی احمدی با اشاره به راه اندازی کتابخانه قفسه باز اظهار داشت: هم اکنون در حال جدا سازی مخازن ویژه، اصلی و غیر اصلی کتاب ها از یکدیگرهستیم.



وی با بیان این که کتابخانه قفسه باز به دو بخش خواهران و برادران تقسیم می شود عنوان کرد: این کتابخانه مجهز به سیستم آر اف آی دی " RFID" و امانت دهیِ کتاب به صورت اتوماتیک خواهد بود.



وی افزود: قفسه‌های این کتابخانه نیز به دستگاه خواننده (Reader) جهت خوانش شماره کتاب‌ها، مجهز است.



مسئول کتابخانه آستان مقدس قم در ادامه تصریح کرد: این دستگاه در صورتی که کتاب ها به شکل منظم و شماره گذاری شده در جای خود قرار نگیرند، هشدار خواهد داد.



وی افزود: به اشتراک گذاری تصاویر متن کامل نسخ خطی، سنگی، سربی و کتب ویژه در فضای مجازی و بروز رسانی سایت های کتابخانه حرم مطهر از دیگر برنامه های در دست اقدام کتابخانه آستان مقدس قم است.



حجت الاسلام احمدی یادآور شد: ثبت نام سال جدید کتابخانه حرم حضرت معصومه(س) از 15 شهریور ماه سال جاری آغاز و به صورت اینترنتی انجام خواهد شد.



کتاب "مسافران خانه خدا" منتشر شد



مسئول انتشارات زائر آستان مقدس قم از انتشار کتاب "مسافران خانه خدا" با موضوع روایت داستانی از زندگی امام کاظم(ع) خبر داد.



حجت الاسلام والمسلمین صفر فلاحی اظهار داشت: کتاب " مسافران خانه خدا" روایت داستانی از زندگی امام کاظم علیه السلام است که برای گروه سنی "ب" منتشر شده است.



وی بیان داشت: از ویژگی های این کتاب بهره گیری از تصویر گری و نقاشی در کنار متن است که به درک بهتر کودکان کمک می کند.



مسئول انتشارات زائر آستان مقدس قم افزود: کتاب "بگو کی تو رو آفریده" به قلم علیرضا حضرتی با موضوع شعر کودکانه و کتاب " چرا نماز می خوانیم" نوشته جواد محدثی از تازه های نشر انتشارات زائر هستند.



وی افزود: کتاب‌های مهدی موعود نوشته جواد محدثی، روزه و رمضان نوشته محمد تقی ادهم نژاد، شب قدر نوشته حسن شاکرآرانی و مادر به قلم مهدی عبدی نیز از جمله کتاب هایی هستند که به چاپ مجدد رسیدند.



گفتنی است کتاب مسافران خانه خدا به قلم مرتضی عبدالوهابی، درقطع خشتی، در پنج هزار نسخه و به همت انتشارات زائر آستان مقدس (علیها السلام) منتشر شده است.