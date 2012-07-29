بیانات منتشر نشده رهبر انقلاب در مورد آیت الله مشکینی/ مایه غصه و احساس خسارت!

به گزارش خبرگزاری مهر، سه ماه پس از رحلت آیتالله مشکینی، جمعی از اعضای خانواده وی در تاریخ 7 آبان سال 86 به دیدار حضرت آیتالله خامنهای رفتند و رهبر معظم انقلاب نیز در این دیدار، تعابیر مهمی در مورد آیتالله مشکینی مطرح کردند که بخشهایی از متن این بیانات منتشر نشده، برای نخستین بار در ویژهنامه روزنامه جوان که امروز بهمناسبت پنجمین سالگرد درگذشت آن فقیه مجاهد منتشر شد، آمده است.
متن این بیانات را در ادامه میخوانید. همچنین پس از این بیانات، پیام تسلیت رهبر انقلاب بهمناسبت درگذشت آیتالله مشکینی، بخشهایی از سخنان ایشان در جمع اعضای مجلس خبرگان و سپس بخشی از بیانات ایشان در دیدار اعضای برگزار کننده همایش آیتالله مشکینی آمده است:
ما کمتر شبیه ایشان را با این هیأت، وضعیت و جامعیت دیده ایم. آقای مشکینی اینجوری بود. اوایلی که بنده به قم آمده بودم، می شنیدم که ایشان جزء فضلای حوزه بودند و تدریس سطوح می کردند. اسم ایشان از همان سالهای تقریباً سی و هفت بود. بعد هم که مبارزات شروع شد، بعضی ها بودند که انسان بر حسب طبیعت و هیأت شخصیتشان خیلی حدس نمی زد به اینکه اینها بیایند و به مبارزه بپیوندند. آقای مشکینی از این قبیل بود که برخلاف این تصور، به میدان مبارزه آمدند و از همان اول بودند. من از سال چهل و دو یادم هست، بعد از آن که امام را زندانی کردند، قم از وجود امام خالی بود و واقعاً انسان احساس غربت می کرد. تلاشهای زیادی انجام می گرفت.
آیتالله مشکینی حقیقتاً معتقد به ولایت مطلقه فقیه بود و در قول و عمل نیز چه در دوره حیات امام خمینی و چه در زمان ولایت حضرت آیتالله خامنهای سنگ تمام گذاشت؛ شاید از همینروست که رهبر معظم انقلاب نیز چه در پیام تسلیت خود برای این فقیه پارسا و چه در بیانات خود بهمناسبتهای بعد، تجلیل کمسابقهای از آیتالله مشکینی میکنند و از او بهعنوان یک الگو و یک روحانی جامع و بیبدیل یاد میکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم
انالله و اناالیه راجعون
رحلت فقیه مجاهد و پارسا حضرت آیتالله آقای حاج میرزا علی مشکینی اعلیالله مقامه موجب تأسف و تأثر شدید اینجانب گردید.
این روحانی عالیقدر از جمله شخصیتهای نادری بود که در سراسر عمر با برکت و در مراحل گوناگون زندگی نورانی خویش منشأ برکات فراوان برای حوزه علمیه و مردم مؤمن و اسوه اخلاقی و عملی برای شاگردان و ارادتمندان خود بود.
در دوران طاغوت جزو پیشگامان نهضت اسلامی و در دوران جمهوری اسلامی در شمار مجاهدان واقعی و معلم اخلاص و پرهیزگاری و پارسائی محسوب میگشت.
رفتار و عمل او بیش از بیان شیرین و رسایش، دعوت کننده به ایمان و پارسایی و حق طلبی و حقگویی بود. جایگاه رفیع او در نظام جمهوری اسلامی و ریاست مجلس خبرگان رهبری از آغاز تشکیل این مجلس که نشانه حرمت و مکانت او در چشم نخبگان و علمای بزرگ و اساتید مبرز روحانی کشور است، هرگز نتوانست در تواضع و فروتنی او یا در زندگی زاهدانه و دامن پاک او کمترین خدشهای وارد آورد.
او جامع علم و عمل، جهاد و زُهد، تشخیص و سلوک صائب و مستقیم و بدون انحراف بود. فقدان این عالم ربانی و این روحانی جلیل القدر، ضایعهای بزرگ است.
از خداوند متعال علو درجات و مغفرت و رحمت واسعهاش را برای روح مطهر ایشان مسئلت میکنم و به ملت ایران و حوزههای علمیه و مراجع عظام و علمای اعلام بهویژه به خاندان مکرم و بازماندگان محترم و همه ارادتمندان و شاگردان ایشان تسلیت عرض میکنم.
بیانات منتشر نشده رهبر معظم انقلاب در دیدار با دست اندرکاران برگزاری همایش بزرگداشت آیتالله مشکینی
آقای مشکینی (رحمهالله علیه) – در زمان حیاتشان من این اعتقاد را داشتم، الان هم بر همان اعتقاد هستم- یک آدم بیبدیل بود؛ یعنی ما حقاً [و] انصافاً، هیچکس دیگر را با این جامعیت در خصوصیات مختلف، در بین بزرگان روحانیمان نداریم. انصافاً یک مرد بیبدیل و بینظیری بود.
خب سالهای متمادی هم ایشان در صحنه حضور داشته. از سال 41 ایشان وارد صحنه مبارزات بودند.
به هر حال، هم خوب است آثار ایشان منتشر شود، هم این تفسیر - من اطلاعی نداشتم از اینکه این تفسیر صادر شده از قلم آقای مشکینی، حالا هم که جناب آقای استادی قبول زحمت کردند که دنباله آن را تمام کنند- قاعدتاً چیز خوبی خواهد بود؛ سلیقه آقای مشکینی اینجوری بود: آدم بسیار خوش سلیقه [ای بود]، ایشان علاوه بر جهات علمی، اخلاقی، سیاسی، تقوایی و مانند اینها؛ بسیار اهل ذوق و اهل سلیقه و مانند اینها بودند. امیدواریم انشاءالله خداوند کمک کند و تأیید کند شما را؛ این کار هم به بهترین وجهی –هر دو مورد- انشاء الله انجام بگیرد.
دیدار با دست اندرکاران برگزاری همایش بزرگداشت آیتالله مشکینی (28/1/1391)
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