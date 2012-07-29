جلوگیری از خودکشی جوانی 16 ساله در آخرین لحظات

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انجام 12 عملیات آتش نشانی در روز گذشته بیان کرد: در ساعت 20 و 48 دقیقه روز گذشته سرعت عمل به موقع و واکنش سریع نجات گران ایستگاه شماره هفت سازمان آتش نشانی، جوانی را نجات داد.



وی گفت: جوان 16 ساله ای که با پرتاب خود از بالای پل زیرگذر کارگر قصد خودکشی داشت، در لحظه سقوط توسط نجاتگران مهار و به قسمت امن منتقل شد.



وی بیان کرد: این جوان که به علت مشکلات روانی قصد پرتاب خود از پل زیر گذر در ۴۵ متری کارگر را داشت که در ابتدا با کمک نیروهای پلیس مسیر تردد خودروهای عبوری از زیر گذر مسدود و شخص مذکور که در آستانه پرتاب قرار داشت با سرعت عمل به موقع فرمانده ایستگاه شماره هفت در لحظه سقوط، کنترل و پس از بالا کشیدن فرد، به قسمت امن منتقل شد.



مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم گفت:‌ در 24 ساعت گذشته سه مورد ایمن سازی و 2 مورد گیرکردن در آسانسور به وقوع پیوست.



وی بیان کرد:‌ همچنین در 24 ساعت گذشته 2 مور محبوس شدن کودک در اتاق و نجات کودکان توسط نیروهای آتش نشانی انجام یافت.



وی با اشاره به انجام یک مورد انگشتر بری در قم افزود:‌ سه حریق ضایعات و اطفاء آن توسط نیروهای آتش نشانی نیز روز گذشته در قم انجام گرفت.