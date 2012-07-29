کشاورزی در مازندران سودده نیست

به گزارش خبرنگار مهر، شمس علی هادی زاده معلم ظهر یکشنبه در جلسه کمیته زراعت و باغبانی کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی مازندران در ساری افزود: مازندران در ردیف استانهای برتر کشور از حیث زراعت و باغبانی است.



وی اظهار داشت: ضرورت دارد با نگاه جدید و با هدف کشت ارگانیک، کشاورزی را در مازندران رونق دهیم.



رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه متاسفانه کشاورزی و باغداری در مازندران سنتی بوده و ارزش تولیدات کشاورزی بسیار کم است، تصریح کرد: باید با افزایش تولید، ضریب بهره وری را در استان کاهش دهیم.



هادی زاده معلم با بیان اینکه خروجی فعالیتهای کشاورزی در استان بسیار پایین است، یادآور شد: امروز کشاورزی ما سودده نیست و ضریب بهره وری بخش کشاورزی و باغبانی در مازندران پایین است.



این مسئول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران افزود: میزان مصرف کودهای شیمیایی در استان بسیار بالا بوده و به صورت ارگانیک صورت نمی گیرد.



رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران افزود: در جلسات کارگروه باید اقدامات جدی تری در جهت کشت ارگانیک و تولید بذر نهال سالم صورت گیرد.



وی خواستار استفاده از دانش فنی سرمایه گذاران خارجی در زمینه خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی شد.