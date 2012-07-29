  1. بین الملل
۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۰۳

اردوغان نامزد ریاست جمهوری ترکیه در سال 2014 می شود

اردوغان نامزد ریاست جمهوری ترکیه در سال 2014 می شود

وزیر کار و امور اجتماعی ترکیه از تصمیم نخست وزیر این کشور برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 2014 ترکیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، "فاروق چلیک" اظهار داشت رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در سال 2014 نامزد خواهد شد.

وی گفت: دوره عبدالله گل ریاست جمهوری فعلی ترکیه در سال 2014 به پایان می رسد و این اقدام پس از آن صورت می گیرد که حزب حاکم عدالت و توسعه قانون انتخاب رئیس جمهور را اصلاح کرد و به مناقشه در مورد مدت زمان قانونی ریاست جمهوری پایان داد.

چلیک با بیان این مطلب افزود: عبدالله گل رئیس جمهور فعلی ترکیه رقیب اردوغان نخواهد شد و حتی اگر نامزد شود نیز به نفع اردوغان کناره گیری خواهد کرد.

این خبر در حالی منتشر می شود که اردوغان طی هفته های اخیر از تصمیم خود برای نخست وزیری مجدد ترکیه خبر داده بود.

کد مطلب 1660898

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