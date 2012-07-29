طرح مناقصه محدود شهرداری شیراز در شورای شهر به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، از مهمترین مشکلاتی که طی چندین سال گذشته شهر شیراز با آن روبه رو بوده نوع نگاه برخی از مدیران و مسئولین این شهر به قانون است که این نوع نگاه ها باعث افت و یا در برخی از مواقع عقب افتادگی این شهر نسبت به دیگر کلانشهرهای کشور شده است.

هرچند که طی یک سال گذشته نوع نگاه به برخی از مباحث شهری تفاوت پیدا کرده اما همچنان شاهد هستیم که برخی از افراد به قانون تنها به عنوان ابزاری برای جلوگیری از توسعه فعالیتهای شهری نگاه می کنند.

از مهمترین مشکلات توسعه عمرانی شهر شیراز استفاده از پیمانکاران غیر بومی است که در این میان یک پیمانکار در میانه راه پروژه را به صورت نیمه تمام رها می کند که راه اندازی مجدد باعث توقف یکساله و با بیشتر یک پروژه عمرانی در سطح شهر شیراز می شود.

این بحث به خصوص برای پروژه های عمرانی کلان باید بیشتر مورد توجه قرار داشته باشد که در حد توان از پیمانکاران بومی استفاده شود و یا اینکه صلاحیت پیمانکار غیر بومی از تمام لحاظ مورد تایید قرار گیرد.

مناقصه محدود برای سه پروژه بزرگ عمرانی

اما در جلسه علنی شورای شهر شیراز طرح دو فوریتی از جانب شهرداری شیراز به شورا ارایه شد که طی آن شهرداری بتواند مجوز برگزاری یک مناقصه محدود برای اجرایی کردن سه پروژه عمرانی بزرگ را دریافت کند که شهردار شیراز در این خصوص گفت: شیراز در حال تغییرات اساسی در مباحث عمرانی است که در این میان باید هرگونه تلاشی را انجام داد تا پروژه های عمرانی سریعتر از همیشه به پایان برسد.

علیرضا پاک فطرت تصریح کرد: سه پروژه بزرگ عمرانی برای شهر شیراز طراحی شده که اجرایی کردن آنها به اجازه شورای شهر برای برگزاری مناقصه محدود نیازدارد.

وی با بیان اینکه نمی توانیم اجرایی کردن این سه پروژه بزرگ را به پیمانکاران ناشناخته بدهیم، یادآورشد: اجرایی کردن مناقصه قانونی است اما باید توجه داشت که فراخوان عمومی اعلام کردن باعث خواهد شد که یک پیمانکار از شهری دیگر در این مناقصه برنده شود و امکان دارد به دلیل ناتوانی در اجرای پروژه این طرح را نیمه کاره رها کند.

شهردار شیراز تصریح کرد: نیمه کاره رها کردن یک طرح به معنی توقف چند ساله یک پروژه بزرگ عمرانی است که این توقف باعث لطمه خوردن به پروژه های عمرانی شهر شیراز خواهد شد.

پاک فطرت یادآور شد: هیچگونه فعالیت غیر قانوی شکل نمی گیرد زیرا ما چندین پیمانکار با تجربه را دعوت می کنیم و در میان آنها مناقصه را برگزار خواهیم کرد.

مناقصه کامل برگزار شود

اما ارایه این طرح از جانب شهرداری مخالفانی نیز داشت که اجرایی کردن مناقصه محدود را تخلف عنوان می کردند که در این میان رئیس شورای شهر شیراز تاکید کرد: مناقصه باید به صورت کامل انجام شود تا همگان شانس یکسان برای حضور در یک پروژه را داشته باشند.

علی زحمتکش تاکید کرد: اجرایی کردن پروژه های عمرانی لازم است اما باید به مباحث قانونی نیز توجه شود.

در این میان عضو دیگر شورای شهر شیراز نیز با اشاره به اینکه باید تعداد پیمانکاران حاضر در این مناقصه مشخص شود یادآور شد: اگر پیمانکاران حاضر در این مناقصه مشخص باشند و توانایی آنها نیز تایید شود مانعی ندارد همانگونه که شورای شهر تهران نیز چنین مجوزی را صادر کرده است.

مهدی خانی تاکید کرد: اجرایی کردن مناقصه به صورت محدود غیر قانونی نیست اما باید شرایط آن را بررسی و سپس آن را اجرایی کرد.

ارائه گزارش ملاک انجام فعالیت شهرداری نیست

اما معاون عمرانی شهردار شیراز نیز با اشاره به اینکه ارایه گزارش را نباید ملاک انجام کار و فعالیت عمرانی در سطح شهر شیراز دانست، گفت: یک هزار و 65 میلیارد تومان بودجه شهرداری است که 85 درصد آن هزینه های عمرانی است.

رضا خیراندیش تاکید کرد: مشکلات فعالیت های عمرانی فراوان است و باید همگان برای رفع مشکلات پروژه های عمرانی در سطح شهر همکاری داشته باشند.

وی تصریح کرد: جابجایی تاسیسات میلیاردها تومان برای شهرداری شیراز هزینه بر جای می گذارد در حالیکه بخش زیادی از این فعالیت ها بر عهده شهرداری شیراز نیست.

معاون عمرانی شهرداری شیراز تاکید کرد: ارایه گزارش به صورت هفتگی نیز هیچگونه مشکلی ندارد اما باید توجه داشت که باید با ارایه راه های مختلف به فکر رفع مشکلات پروژه های عمرانی شهر باشیم.

در ادامه این جلسه بحث برگزاری مناقصه محدود شهرداری به رای گیری گذاشته شد که این طرح دو فوریتی با اکثریت آرا تصویب شد.