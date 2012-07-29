نخستین مرکز علمی کابردی صنایع خوزستان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز علمی کاربردی شرکت لوله سازی اهواز قرار است در مهرماه امسال از طریق آزمون سراسری در چهار رشته کاردانی پیوسته جوشکاری، کاردانی پیوسته تکنولوژی -کنترل، کاردانی ناپیوسته آزمون فلزات و کاردانی ناپیوسته برق و ابزار دقیق دانشجو می پذیرد.

شرکت لوله سازی اهواز در سال 1346 توسط شرکت نفت وقت برای تولید لوله از قطر 24 تا 42 اینچ تاسیس شد تا بتواند تولید لوله های مورد نیاز نفت را تامین کند. ظرفیت این شرکت در ابتدای کار 900 هزار تن لوله در سال بود که سپس با توسعه فعالیتهای نفتی در خوزستان و نیاز به لوله های بیشتر، تولید این کارخانه نیز افزایش یافت.



با گذشت یک دهه و به وقوع پیوستن اتفاقات و تحولات صنعتی در کشور، در سال 1379 در راستای طرح خصوصی سازی، مالکیت شرکت لوله سازی اهواز به بخش خصوصی واگذار و از زیر نظر وزارت نفت خارج شد.



این شرکت با تامین لوله برای پروژه های مهمی همچون فاز یک پروژه پارس جنوبی به سفارش شرکت پتروپارس، فازهای 2و 3 پارس جنوبی به سفارش شرکت توتال فرانسه و نیز فازهای 4و5 پروژه پارس جنوبی به سفارش شرکت آجیپ ایتالیا توانسته است توانایی خود را به اثبات برساند.



این شرکت تنها تولید کننده لوله های مقاوم در برابر خوردندگی گاز ترش است و از سال 1372 تا کنون 151 کیلومتر لوله برای انتقال گاز ترش به خصوص برای انتقال گاز ترش میدان گازی پارس جنوبی تولید کرده است.

