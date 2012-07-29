مقام دوم گیلان در جشنواره ورزشهای بومی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم 14 نفری ورزشهای بومی محلی گیلان در جشنواره منطقه ای شمال و شمال شرق کشور در کلاردشت مازندران، با اجرای ورزشهای قیش بازی، لافند بازی و چوب پا، پس از تیم مازندران دوم شد.

جشنواره ورزشهای بومی محلی شمال و شمال شرق کشور با حضور 100 ورزشکار در قالب 20 تیم یک روز برگزار شد،74 ورزش بومی محلی در گیلان وجود دارد که قدمت بعضی از آنها به چند قرن می‌رسد.

تساوی ملوان در دقایق پایانی مقابل نفت

ملوان در دقایق پایانی جای برد را با تساوی عوض کرد، در هفته دوم لیگ برتر فوتبال کشور جام خلیج فارس تیم ملوان بندر انزلی در ورزشگاه تختی این شهر پس از 90 دقیقه تلاش مقابل نفت آبادان به تساوی 2-2 رضایت داد.

برای تیم ملوان سید جلال رافخایی در دقیقه پنج و پژمان نوری در دقیقه 72 گلزنی کردند، گلهای تیم نفت آبادان را نیز سیامک کورشی مدافع ملوان در دقیقه 52 به اشتباه وارد دروازه خودی کرد و در حالی که ملوان تا دقایق پایانی از حریف خود پیش بود در دقیقه 88 گل تساوی را توسط حامد سرلک دریافت کرد.

همزمان با این دیدار، تیم فوتبال داماش گیلان نماینده دیگه استان در هرمزگان مقابل آلومینیوم این استان به تساوی بدون گل رسید.

روی یک اشتباه دو امتیاز بازی تقدیم نفت شد

سرمربی تیم ملوان بندرانزلی پس از تساوی مقابل نفت آبادان گفت: تلاش زیادی برای کسب سه امتیاز کردیم اما روی یک اشتباه برد را با تساوی عوض کردیم.

فرهاد پورغلامی افزود: پیش بینی می کردیم که بازی سختی در پیش داشته باشیم اما جزء دو گلی که دریافت کردیم نفت موقعیت دیگری نداشت.

وی اظهارداشت: توانایی زدن گلهای بیشتری را داشتیم اما با هوشیاری دفاع نفت آبادان این اتفاق نیافتاد.

پورغلامی با تبریک به سرمربی نفت آبادان افزود: به سرمربی نفت بابت سبک بازی زیبا و روی زمین تبریک می گویم.

پایان بی پولی های داماش

شرکت صدرا درنشستی رسمی به عنوان حمایت کننده جدید داماش معرفی شد، مدیرعامل شرکت خصوصی صدرا با تاکید بر اینکه تیم فوتبال داماش در رشت و گیلان باقی خواهد ماند، گفت: با تمام قدرت از مدیریت و کادر فنی داماش حمایت و عابدینی همچنان مدیر عامل باقی خواهد ماند.

بهرام قویدل با اشاره به اینکه فعلا برنامه ای برای تغییر نام باشگاه و تیم فوتبال داماش ندارد، افزود: در صورتیکه تغییر نامی در کار باشد با نظر هواداران و از طریق افکارسنجی و اطلاع رسانی عمومی اقدام خواهد شد.

وی در نخستین گام تبدیل باشگاه داماش به شرکت سهامی عام را به هواداران وعده داد و اظهارداشت: در اسرع وقت و شاید در نیم فصل باشگاه داماش به شرکت سهامی عام تغییر ماهیت داده و سهام آن به هواداران واگذار شود تا بسوی حرفه ای شدن گام بردارد و به عنوان یک باشگاه حرفه ای درآمد زا فعالیت کند.

مقام سوم گیلان در رقابتهای وزنه برداری

تیم وزنه برداری گیلان مقام سوم رقابتهای قهرمانی نوجوانان کشور را ازآن خود کرد، در پایان این رقابتها تیم گیلان در دسته 56 کیلوگرم با مدال نقره مازیار محرابی و در دسته 94 کیلوگرم با سه مدال برنز علیرضا سلیمانی به مقام سوم تیمی رسید.

در پیکارهای وزنه برداری نوجوانان کشور 180 وزنه برداردر قالب 31 تیم در سنندج باهم رقابت کردند.

پایان نخستین دوره رقابتهای والیبال بانوان

نخستین دوره رقابتهای والیبال بانوان رودسر جام رمضان با معرفی تیمهای برتر پایان یافت، در پایان این رقابتها تیمهای هیئت رودسر، بسیج خواهران و لنگرود اول تا سوم شدند.

نخستین دوره رقابتهای والیبال بانوان رودسر جام رمضان باحضور شش تیم در سالن شهید انصاری رودسر برگزار شد.