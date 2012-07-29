طرح ضیافت اندیشه در قزوین با کیفیت بسیار خوبی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی، ظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه طرح "ضیافت قرآنی اندیشه" دانشجویی در مسجد امام رضا(ع) دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان اظهارداشت: در این ماه بندگان این فرصت را دارند که ضمن خودسازی و تهذیب نفس به قرب الهی نزدیک شوند.



وی افزود: اگر گناه کنیم از خداوند دور می شویم و در این ماه می توان با توبه کردن دوباره به خداوند نزدیک شد و رفتارهای ناپسند را اصلاح کرد.



امام جمعه موقت قزوین تصریح کرد: طرح ضیافت قرآنی اندیشه در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در سطح بسیار خوب برگزار شد و مورد استقبال خوب دانشجویان هم قرار گرفت.



حجت الاسلام عابدینی یادآورشد: باید سعی کنیم اعمال و رفتار و گفتارمان را برمبنای قرآن و کسب رضایت خداوند تبارک تعالی

تنظیم کنیم و اگر کارهای ما برای رضای خدا باشد آن کار عبادت محسوب می شود.



وی سپس بر لزوم برنامه ریزی در استفاده از شب های قدر تاکید کرد و گفت: وجود انسان ها می تواند تبدیل به باغ های بهشتی شود و با خواندن و عمل به قرآن این امر محقق می شود.



حجت الاسلام عابدینی در پایان با تشکر از عوامل برگزاری طرح ضیافت قرآنی اندیشه دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین اظهارامیدواری کرد در سالهای آینده این طرح با کیفیت بهتری برگزار شود.