به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ساسان قاسمی صبح یکشنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر با انتقاد از وضعیت خوابگاههای خودگردان دانشگاه آزاد به ویژه خوابگاه خودگردان عالی شهر، اظهار داشت: نظارت کافی در این خابگاه ها صورت نمیگیرد و گرایش به سمت مواد مخدر در این خوابگاهها بیشتر است.
وی به وضعیت نامطلوب خوابگاه عالیشهر اشاره کرد و ادامه داد: وضعیت این خوابگاه از نظر مسائل و مشکلات مختلف و آسیبهای اجتماعی به حدی بد بوده که با هماهنگی ناجا و اماکن میخواهیم این خوابگاه را تعطیل کنیم.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر خواستار برخورد نیروی انتظامی با توزیعکنندگان مواد مخدر در دانشگاهها شد و افزود: گروه هدف دانشگاهها برای مصرف مواد مخدر مستعد هستند که برنامهها و دورههای آموزشی مختلفی برای آنان در دستور کار داشته و داریم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز اظهار داشت: متاسفانه در نمایشگاه ویژه هفته مبارزه با مواد مخدر تنها سه مدیر استانی حضور داشتند.
دکتر غلامرضا حیدری خواستار جدیت مسئولان در موضوع مبارزه با مواد مخدر شد و افزود: با وجود حساسیت موضوع مواد مخدر انتظار می رفت مدیران با جدیت و استقبال بیشتری در این نمایشگاه حضور پیدا کنند.
رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر نیز در این نشست گزارشی از وضعیت مواد مخدر در این دانشگاه ارائه کرد و عنوان داشت: گرایش به سمت مواد مخدر در بین دانشجویان این دانشگاه نداریم و اکثر دانشجویان دانشگاه خلیج فارس مشغول به تحصیل و تحت نظر هستند.
دکتر حسن تاجیک به وضعیت مطلوب خوابگاههای این دانشگاه اشاره داشت و تصریح کرد: خوابگاههای دولتی تحت کنترل هستند و مصرف سیگار نیز در این دانشگاه بسیار محدود است.
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