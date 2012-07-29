انتشار فراخوان جشنواره زیارت و ارادت/عکاسی پرتره در انجمن سینمای جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان زیباسازی شهرداری تهران در نظر دارد به مناسبت میلاد حضرت علی بن موسی الرضا(ع) این جشنواره را در رشته‌های پوستر و نقاشی محیطی(آثار محیطی با اجرای یک روزه) با هدف ارج نهادن و ترویج هنر رضوی، ایجاد زمینه برای بروز خلاقیت‌های مرتبط با سیره امام رضا(ع)، تجلیل از هنرمندان خالق آثار هنری فاخر با موضوع امام رضا(ع) و معرفی آخرین دستاوردهای هنرمندان در این دو گرایش برگزار کند.



این جشنواره در هر دو بخش شامل موضوعاتی چون ولادت تا شهادت علی بن موسی الرضا(ع)، زیارت و عرض ارادت به حضرت امام رضا(ع)، آثار و ابنیه حرم مطهر رضوی، جلوه‌های فرهنگ رضوی و مشهدالرضا،‌زائران و مجاوران حضرت امام رضا(ع)، رابطه خانه و خانواده با حضرت و توجه حضرت به متوسلین و محبان می‌شود.



علاقمندان می‌توانند با ثبت نام و تکمیل فرم شرکت و ارسال تصویر به سایت WWW.zibasazi.ir در این جشنواره شرکت کنند.

دبیر کل این جشنواره: عبدالمجید حسینی راد، دبیر بخش نقاشی محیطی: اصغر کفش‌چیان مقدم، و دبیر بخش پوستر:‌امیر عبدالحسینی هستند.



علاقه‌مندان برای شرکت در این بخش از 15 مرداد تا 30 شهریور فرصت دارند و اعلام نتایج آثار و ارائه پیشنهادات اجرایی در تاریخ سوم مهرماه اعلام می‌شود.



نتایج نهایی آثار انتخابی نیز در تاریخ‌های 4 و 5 مهرماه اعلام می‌شود و زمان اجرای آثار و برگزاری کارگاه روز جمعه 7 مهرماه از ساعت 9 صبح تا 18 بعد از ظهر در پارک آب و آتش است.



احمد وکیلی، عبدالمجید حسینی راد و اصغر کفشچیان مقدم داوری آثار این بخش را بر عهده دارند.



شاه‌آبادی: هنرهای تجسمی مهجور است

معاون هنری وزارت ارشاد در بازدید از بخش تجسمی نمایشگاه قرآن گفت: حق آثار تجسمی چنانکه باید شناخته نمی‌شود و یکی از مسایل هنرهای تجسمی مهجور بودن این هنر است.



معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سرپرست دفتر هنرهای تجسمی از بخش تجسمی بیستمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم دیدن کردند.



حمید شاه آبادی در حاشیه این بازدید گفت: آثار هنرهای تجسمی قابلیت‌های فراوانی دارد و یک اثر می‌تواند پیام و اندیشه‌ای را به مخاطبان خود ارائه کند.



معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره بخش تجسمی بیستمین نمایشگاه قرآن کریم توضیح داد: آثاری که در این بخش ارائه شده نسبت به دوره‌های قبل از سطح کیفی بالاتری برخوردار است و این بخش بیانگر ادای دین هنرمندان به قرآن است که مفاهیم متعالی قرآن را با هنر و اندیشه خود به تصویر می‌کشند و آثار تأثیرگذاری را ارائه می‌کنند.



او همچنین با اشاره به برگزاری کارگاه‌های تجسمی در بخش تجسمی نمایشگاه قرآن عنوان کرد: این کارگاه‌ها موجب گسترش و تقویت ارتباط عموم مخاطبان و جامعه با هنرهای تجسمی می‌شود.



معاون امور هنری وزارت ارشاد و همراه با سرپرست مرکز هنرهای تجسمی از کارگاه‌های نگارگری، خوشنویسی، نقاشی، کلاژ، منبت و معرق و نمایشگاه آثار تجسمی دیدن کردند.



بیش از 200 اثر دربخش رقابتی نمایشگاه تجسمی بیستمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم به نمایش گذاشته شده است که 76 اثر خوشنویسی، 24 نقاشی، 58 پوستر، 12 اثر تصویرسازی و 48 اثر نگارگری را شامل می‌شود.



همچنین در بخش غیر رقابتی در مجموع 65 اثر از استادان و هنرمندان در رشته‌های نقاشی، خوشنویسی، نگارگری، منبت و معرق از جمله آثاری از محمد سلحشور، عباس اخوین، امیراحمد فلسفی، علی تن، اسفندیار ستارپور، اصغر کفشچیان مقدم، همایون سلیمیف رضوان صادق زاده، مسطفی آقامیری، فریدون جوقان، حسین عصمتی، پرویز حاصلی و ... در بخش تجسمی بیستمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم به نمایش درآمده است.



کارگاه‌های تجسمی در رشته‌های خوشنویسی، تذهیب، معرق، منبت، خوشنویسی لاتین، نقاشی و نقاشیخط، جلد سازی قرآن و کلاژ از برنامه‌های دیگر بخش تجسمی بیستمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم است که 15 کارگاه در 87 نوبت در شب‌های ماه مبارک رمضان در نمایشگاه قرآن برگزار می‌شود.



نمایشگاه آثار منتخب هفت دوره اسماالحسنی، نمایشگاه اسما حجت (عج) و نمایشگاه عکس‌های ارتحال امام خمینی (ره) از برنامه‌های دیگر بخش تجسمی بیستمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم است.



بخش تجسمی بیستمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم از سوی مرکز هنرهای تجسمی با همکاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر و مرکز هماهنگی و ترویج فعالیت‌های قرآنی از 30 تیرماه برگزار شده و تا پایان نمایشگاه قرآن ادامه دارد.



طراحی پوستر دومین جشنواره تجسمی کودک و نوجوان



پوستر دومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی کودک و نوجوان طراحی و منتشر شد.



پوستر دومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی کودک و نوجوان با طراحی افشین نجف‌زاده منتشر شد.



دومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی کودک و نوجوان در رشته‌های نقاشی و خوشنویسی و در سه گروه سنی 6 تا 8 سال ، 9 تا 11 سال و 12 تا 14 سال شهریور ماه امسال در اصفهان برگزار می‌شود.



این جشنواره در رشته نقاشی با موضوع‌های طبیعت بی جان ایرانی ، پنجره اتاق من ، شهر رویایی من، پروانه‌ها و گل‌ها ، سیمرغ ، مترسک، کشتی نوح ، ابراهیم در آتش، حضرت سلیمان و هدهد، حضرت یونس در شکم ماهی و در رشته خوشنویسی با موضوع آزاد برگزار می‌شود که در رشته خوشنویسی برای گروه‌های سنی 6 تا 8 و 9 تا 11 سال خط تحریری و برای گروه سنی 12 تا 14 سال خط درشت در نظر گرفته شده است.



کودکان و نوجوانان 6 تا 14 سال می‌توانند آثار خود را در قطع A4 و با فرمت JPG تا 15 مردادماه به سایت جشنواره به نشانی www.koodakart.ir ارسال کنند.



عکاسی پرتره در انجمن سینمای جوانان ایران تدوین شد



دوره‌های آموزش عکاسی پرتره به منظور استفاده صحیح از قابلیت‌ دوربین‌های دیجیتال در عکاسی پرتره استودیویی در انجمن سینمای جوانان ایران تدوین شد.



هاشم میرزاخانی - رئیس هیات مدیره و مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران - با اعلام این خبر گفت: با توجه به مبحث عکاسی به عنوان زیرساخت زیباشناسی تصویر و نظر به رشد فزاینده تکنولوژی دیجیتال که در حرفه عکاسی امکانات وسیعی را در اختیار عکاسان قرار داده و نیاز برخی از هنرجویان و دفاتر انجمن به یادگیری این تکنولوژی برای بهره وری و استفاده صحیح از قابلیت‌ دوربین‌های دیجیتال در عکاسی پرتره استودیویی، طرح درس مذکور توسط کارشناسان ستاد مرکزی در معاونت فرهنگی و آموزشی و با همکاری اساتید دفتر مشهد انجمن سینمای جوانان ایران تدوین شد.



میرزاخانی ادامه داد: این درس به عنوان یک دوره تک‌درس به مدت 24 ساعت شامل هشت ساعت دروس نظری و 16 ساعت دروس عملی و در مدت حداکثر 45 روز قابل ارائه به علاقه‌مندان است.



علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به دفاتر انجمن سراسر کشور مراجعه کنند.