خدمات دهی سایت مشاغل مزاحم اردبیل مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری ظهر یکشنبه در جلسه طراحی سایت مشاغل مزاحم اردبیل گفت: تعداد افراد و جمعیت مراجعه کننده به سایت مشاغل مزاحم اردبیل باید مورد مطالعه قرار گرفته و مشخص باشد تا خدمات ارائه شده در این سایت معلوم شود.

شهردار اردبیل همچنین با بیان اینکه انتقال برخی صنفها به سایت مشاغل مزاحم باید دارای توجیه اقتصادی باشد، تصریح کرد: باید قیمت واگذاری کارگاه های موجود در سایت مشاغل مزاحم طوری باشد تا صنعتگران و افراد شاغل در این صنایع رغبت و انگیزه لازم را برای انتقال به این منطقه داشته باشند.

بدری قرار گرفتن چهار راه در طراحی سایت مشاغل مزاحم را یکی دیگر از ضعفها در طراحی سایت برشمرد و افزود: قرار گرفتن چهارراه در چنین سایتهایی می تواند مشکلاتی را به وجود آورد و باید به جای چهار راه از سه راهی با حالت ضربدر استفاده کرد.

وی با اشاره به جانمایی صنف آهن فروشان در سایت مشاغل مزاحم اردبیل اضافه کرد: آهن فروشی از اصنافی است که درخواست انتقال کرده و آماده انتقال هستند، اما جانمایی این صنف در کمربندی اردبیل به دلیل ورود و خروج ماشین آلات سنگین می تواند مشکلات ترافیکی ایجاد کند.

شهردار اردبیل با بیان اینکه باید با ایجاد گودهایی بارگذاری صنف آهن فروشان در سایت مشاغل مزاحم را را کم کرد، ادامه داد: باید طول برخی معابر نزدیک صنف آهن فروشان در این سایت زیاد و عرض آن را کم کرد تا بارگذاری به راحتی انجام شود.