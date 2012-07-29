فاز نخست اردوگاه راهیان نور مازندران آماده بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد هفته دفاع مقدس مازندران در استانداری اظهار داشت: این اردوگاه با ظرفیت هزار و 800 نفر در فاز اول پذیرای راهیان نور است.



وی با اشاره به اینکه امسال برنامه های دفاع مقدس زودتر از سالهای گذشته آغاز شد افزود: حضور آحاد مردم درمناسبت ها و نحوه اداره برنامه به فضای کمی و کیفی کمک می کند.



معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران گفت: یک گنجینه پربار و گران سنگ به نام دفاع مقدس داریم که به برکت وحدت و ایمان مردم و در سایه معمار کبیرانقلاب اسلامی شکل گرفت.



ابراهیمی افزود: آنچه را که دردفاع مقدس نصیب ملت ایران شده ارزش های معنوی بوده که درجنگ برای ایثار، ازخودگذشتگی، دفاع از اسلام و خاک این مرز و بوم برای کشور ماندگار شد.



وی بیان داشت: باید تلاش کنیم سرداران، رزمندگان و حماسه سازان مازندرانی در دفاع مقدس بیشتر مطرح شوند.



ابراهیمی گفت: آنچه امروزه در کشور به آن نیاز داریم فعال کردن فضای مجازی و سایبری با رویکرد دفاع مقدس به سمت تولید آثار پژوهشی است.



این مقام مسئول ادامه داد: اگر مسئولان و مدیران استانی تلاش بیشتری داشته باشیم می توانیم پژوهش هایی در خصوص ایثار و دفاع مقدس دست پیدا کنیم.



وی گفت: دیدار از خانواده شهدا و جانبازان باید در بین مدیران استانی و شهرستانی به یک باور فرهنگی تبدیل شود.



ابراهیمی با اشاره به اینکه هفته دفاع مقدس امسال مصادف با بازگشایی دانشگاه انجام شده است افزود: فضای دفاع مقدس را باید در دانشگاه ها با حضور سازمان بسیج دانشجویی زنده کنیم.