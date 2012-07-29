فاز نخست اردوگاه راهیان نور مازندران آماده بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد هفته دفاع مقدس مازندران در استانداری اظهار داشت: این اردوگاه با ظرفیت هزار و 800 نفر در فاز اول پذیرای راهیان نور است.
وی با اشاره به اینکه امسال برنامه های دفاع مقدس زودتر از سالهای گذشته آغاز شد افزود: حضور آحاد مردم درمناسبت ها و نحوه اداره برنامه به فضای کمی و کیفی کمک می کند.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران گفت: یک گنجینه پربار و گران سنگ به نام دفاع مقدس داریم که به برکت وحدت و ایمان مردم و در سایه معمار کبیرانقلاب اسلامی شکل گرفت.
ابراهیمی افزود: آنچه را که دردفاع مقدس نصیب ملت ایران شده ارزش های معنوی بوده که درجنگ برای ایثار، ازخودگذشتگی، دفاع از اسلام و خاک این مرز و بوم برای کشور ماندگار شد.
وی بیان داشت: باید تلاش کنیم سرداران، رزمندگان و حماسه سازان مازندرانی در دفاع مقدس بیشتر مطرح شوند.
ابراهیمی گفت: آنچه امروزه در کشور به آن نیاز داریم فعال کردن فضای مجازی و سایبری با رویکرد دفاع مقدس به سمت تولید آثار پژوهشی است.
این مقام مسئول ادامه داد: اگر مسئولان و مدیران استانی تلاش بیشتری داشته باشیم می توانیم پژوهش هایی در خصوص ایثار و دفاع مقدس دست پیدا کنیم.
وی گفت: دیدار از خانواده شهدا و جانبازان باید در بین مدیران استانی و شهرستانی به یک باور فرهنگی تبدیل شود.
ابراهیمی با اشاره به اینکه هفته دفاع مقدس امسال مصادف با بازگشایی دانشگاه انجام شده است افزود: فضای دفاع مقدس را باید در دانشگاه ها با حضور سازمان بسیج دانشجویی زنده کنیم.
ساری - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس مازندران از ساخت فاز اول اردوگاه برای راهیان نور در خرمشهر خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد هفته دفاع مقدس مازندران در استانداری اظهار داشت: این اردوگاه با ظرفیت هزار و 800 نفر در فاز اول پذیرای راهیان نور است.
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