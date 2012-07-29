  1. ورزش
۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۰۴

پیش از بازی با پرسپولیس/

تارتار به خاطر تصادف به نشست خبری نرسید

تارتار به خاطر تصادف به نشست خبری نرسید

سرمربی تیم فوتبال گهر دورود به دلیل تصادف در حین رانندگی نتوانست در نشست خبری پیش از بازی با پرسپولیس شرکت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار که قرار بود ساعت 14:30 امروز یکشنبه در سازمان لیگ حاضر شود و در نشست خبری پیش از دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و گهر دورود شرکت کند، به دلیل تصادف در هنگام رانندگی نتوانست به این نشست برسد.

اسماعیل حیدرپور، مدیر اجرایی تیم گهر دورود، ضمن تایید این خبر به خبرنگاران حاضر در سازمان لیگ گفت: به جای تارتار، علیرضا پورمند کمک او در نشست خبری پیش از بازی با پرسپولیس حاضر می‌شود تا پاسخگوی سئوالات خبرنگاران باشد.

تیم‌های فوتبال گهر دورود و پرسپولیس در چارچوب هفته سوم لیگ برتر از ساعت 22:30 دوشنبه شب در ورزشگاه آزادی به مصاف هم می‌روند.

کد مطلب 1660928

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