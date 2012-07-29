آگاهی از اعتیاد را به تناسب محیط و سن به افراد ارائه کنیم

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، ابوالقاسم نصرالهی روز یکشنبه درنشست کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی در اراک با اشاره به ضرورت اطلاع رسانی در زمینه مواد مخدر سنتی و صنعتی افزود: اعتیاد یک بلای خانمانسوز است و این معضل می تواند زمینه ای برای بروز سایر آسیب های اجتماعی باشد.

نصرالهی اظهار کرد: آموزش و پرورش این استان در چند سال اخیر در راستای آموزش به گروه های سنی مختلف توفیقات بسیار خوبی داشته وباید در این راستا اقدامات گسترده ای نیز از سوی دستگاه های مختلف صورت گیرد.

رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان مرکزی نیز گفت: برای نخستین بار امسال اعتبار حوزه فرهنگی و پیشگیری به صورت استانی است.



حسن رحیمی تباربا تاکید بر اینکه آگاهی و اطلاع رسانی در کاهش اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر نقش بسیار موثری دارد افزود: در این راستا اعتبار دستگاه های مختلف پس از ارزیابی و نظارت بر عملکرد آنها، بین دستگاه های مربوطه توزیع می شود.



گفتنی است در این جلسه غلامرضا فتح آبادی مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی به عنوان رئیس کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان مرکزی انتخاب و معرفی شد.