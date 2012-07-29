به گزارش خبرگزاری مهر، اهداف برگزاری این همایش اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی، گسترش فعالیت‏های فرهنگی هنری و مذهبی و مرتبط با سیره ائمه معصومین به ویژه امام رضا، گرامیداشت تولید کنندگان و پدید آورندگان آثار برتر فرهنگی -هنری در زمینه سیره، شخصیت و معارف امام رضا و کمک به انتشار گسترده‎تر این آثار است.

محورهای این همایش شامل، "گونه شناسی جریان‏های فکری و مذهبی عصر امام رضا"، "روش شناسی"و "آثار و ثمرات" است.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران این همایش را مهرماه سال جاری برگزار می‎کند.

علاقه‏مندان می‎توانند چکیده مقالات خود را تاپایان مردادماه و اصل مقالات را تا 15 شهریور سالجاری به صورت الکترونیک به نشانی Tehran@shamstoos.ir ارسال نمایند.