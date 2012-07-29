  1. دين، حوزه، انديشه
۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۵۷

همایش علمی "امام رضا، ادیان،مذاهب و فرق" برگزار می‎شود

همایش علمی "امام رضا، ادیان،مذاهب و فرق" برگزار می‎شود

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با همکاری پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات همزمان با دهه کرامت و به مناسبت میلاد با سعادت حضرت ثامن الائمه(ع) و حضرت فاطمه معصومه(س)"همایش علمی امام رضا، ادیان،مذاهب و فرق" را به عنوان یکی از برنامه‏های دهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) برگزار می‎کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اهداف برگزاری این همایش اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی، گسترش فعالیت‏های فرهنگی هنری و مذهبی و مرتبط با سیره ائمه معصومین به ویژه امام رضا، گرامیداشت تولید کنندگان و پدید آورندگان آثار برتر فرهنگی -هنری در زمینه سیره، شخصیت و معارف امام رضا و کمک به انتشار گسترده‎تر این آثار است.

محورهای این همایش شامل، "گونه شناسی جریان‏های فکری و مذهبی عصر امام رضا"، "روش شناسی"و "آثار و ثمرات" است.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران این همایش را مهرماه سال جاری برگزار می‎کند.

علاقه‏مندان می‎توانند چکیده مقالات خود را تاپایان مردادماه و اصل مقالات را تا 15 شهریور سالجاری به صورت الکترونیک به نشانی Tehran@shamstoos.ir ارسال نمایند.

کد مطلب 1660931

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