به گزارش خبرنگار مهر، تقی سالک اظهار داشت: در طرح مهر ماندگار ، دولت با عزم جدی و راسخ و روحیه بسیجی و جهادی وارد صحنه شده و با اختصاص اعتبارات بسیار خوب ،مشکلات و موانع اجرای پروژه های کلان کشور را شناسایی کرده و در راستای رفع آنها در حال اقدام است.

وی افزود: اهتمام ویژه دولت در اجرا، تکمیل و اتمام پروژه‌های بزرگ و زیربنایی کشور که تحت عنوان پروژه‌های مهر ماندگار از آن‌ها یاد می‌شود یک حرکت بسیار ارزرشمند و انقلابی است که تأثیرات مثبتی در آبادانی و سازندگی کشور در ابعاد مختلف دارد.

مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات طرح مهر ماندگار شهرستان رباط کریم عنوان کرد : اهمیت و تأثیر این پروژه‌ها در زندگی مردم و در میزان پیشرفت و توسعه کشور امری واضح است و اطلاع رسانی و شفاف سازی از ثمرات و اهداف پروژه‌های مهر ماندگار موجب ایجاد روحیه امید، نشاط و شادابی در جامعه خواهد شد.

برگزاری جشن بزرگ رمضان در رباط کریم

روز دوشنبه نهم مرداد ماه مصادف با شب دهم ماه مبارک رمضان مصادف ، جشن بزرگ رمضان در شهر رباط کریم برگزار می شود که این مراسم با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) و شبکه پنج سیما و فرمانداری و سایر ادارات شهرستان، از ساعت 20 آغاز خواهد شد.

محل برگزاری این جشن در بلوار مصلی، جنب مرکز انتقال خون رباط کریم است و کمکهای جمع آوری شده در این جشن صرف نیازمندان خواهد شد.

کتاب میراث ماندگار تمدن های بشری است

فرماندار اسلامشهر به همراه مرتضی سبحانی پور معاون فرماندار، به صورت سرزده از بخش های مختلف کتابخانه عمومی شهدای واوان این شهرستان بازدید کردند.

غلامحسین آرام در حاشیه این بازدید گفت: کتاب در روند پیشرفت تفکر و اندیشه بشری نقشی مهمی برعهده داشته و می توان آن را میراث ماندگار تمدن های بشری در طول تاریخ دانست و باید در جهت اشاعه، گسترش و تقویت هرچه بیشتر مساله کتاب و کتابخوانی اهتمام ویژه داشت.

مجید جعفری رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان نیز ضمن استقبال از حضور فرماندار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان اسلامشهراز کتابخانه شهدای واوان، حضور وی را مایه دلگرمی کتابداران دانست و این حرکت را نشان از توجه ویژه فرمانداربه مقوله کتاب وکتابخوانی دانسته وافزود:امید است با حمایت مسئولین شهرستان اسلامشهر نقاط ضعف کتابخانه های عمومی ازلحاظ امکانات مورد نیاز برطرف شود.