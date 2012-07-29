به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی بعدازظهر یکشنبه در حاشیه جلسه تفسیر خود این نامه را قرائت کرد و گفت: من نامه‌ای سرگشاده به تمام مفتیان کشورهای اسلامی و علمای آنها فرستادم که چرا در مقابل کشتارهایی که در کشورهای اسلامی به دست مسلمانان می‌شود ساکت نشسته‌اند و فریاد بر نمی‌آورند.



وی در ابتدای این نامه با اشاره به ماه مبارک رمضان، قبولی طاعات و عبادات بزرگان کشورهای اسلامی را از خداوند خواستار شد و گفت: به یقین از مشکلات امروز جهان اسلام آگاهید و می‌دانید در هیچ زمانی در طول تاریح اسلامی کشتار بی‌رحمانه مسلمان توسط عده‌ای دیگر مانند امروز نبوده است. کشتن بی‌گناهان و کودکان و زنان، آن هم در ماه رمضان، ماه رحمت؛ از عراق گرفته که در یک روز 6 انفجار هولناک با بیش از 300 کشته و مجروح رخ داده و همه روزه این جنایات در مقیاس دیگر کشورها تکرار می‌شود تا پاکستان و افغانستان و بحرین و از همه مهمتر در سوریه است که مزدورانی از کشورهای مختلف و متاسفانه از کشورهای اسلامی به آنجا فرستادند و تحت عنوان ارتش آزاد برادرکشی در آن کشور در جریان است.



آیت‌الله مکارم شیرازی با بیان اینکه همه روزه برادران شیعه و سنی پیکرهای قطعه قطعه شده مسلمانان را که به دست مسلمانان دیگر کشته می‌شوند مشاهده می‌کنند اظهار کرد: این در حالی است که دشمنان اسلامی در اروپا و آمریکا شادی می‌کنند.



این مرجع تقلید با اشاره به اینکه همه می‌دانیم که اسلام دین رحمت و رافت و قرآن کتاب آسمانی ما، تمام مسلمانان را به برادری دعوت کرده است گفت: این گروه‌هایی که با فجیع‌ترین وجه برادران مسلمان خود را به بهانه‌های واهی می‌کشند، هولناک ترین ضربه را به اسلام و قرآن وارد می‌کنند.



به گفته آیت‌الله مکارم شیرازی، اینها اسلام را آئین خشونت و بی‌رحمی معرفی می‌کنند و جلوی پیشرفت اسلام را می‌گیرند و آبروی اسلام را می‌برند.



چرا خاموش شدید؟



وی خطاب به علمای اسلام گفت: آیا شما علمای اسلام سراغ دارید که در تاریخ اسلام این مسائل وجود داشته باشد؟ پس چرا ساکت و خاموش نشسته‌اید؟ چرا زبان بر نمی‌آورید و اعتراض نمی‌کنید که این همه برادرکشی بس است.



این مرجع تقلید با بیان اینکه همه می‌دانید که دست آمریکا و اسرائیل و مزدوران آنها پشت این صحنه هستند، اظهار داشت: از همه عجیب‌تر این است که در میانمار دشمنان اسلام فرصت را غنیمت شمرده و دست به کشتار مسلمانان می‌زنند و علمای اسلام خاموشند. آیا شما بزرگان اسلام باید در برابر این وضع خطرناک که به یقین لکه ننگی در دامن این جنایتکاران خواهد گذاشت سکوت اختیار کنید؟ آیا نباید با فتاوای خود جلوی این کشتار بی‌رحمانه را بگیرید و سران کشورهای عربی را نصیحت کنید که آتش بیار معرکه نشوند؟



آیت‌الله مکارم شیرازی با اشاره به برخی منابع اسلامی که سکوت علما در برابر بدعت‌ها را جایز نمی‌داند تصریح کرد: چه بدعتی بدتر از کشتارهای انتحاری که در هیچ جای تاریخ اسلام مشاهده نمی‌شود. این کشتار توسط وهابیون صورت می‌گیرد.



وی ادامه داد: چه بدعتی بدتر از کشتارهای انتحاری است؟ در کجای آیات و روایات آمده که افرادی مواد منفجره به خود ببیند و در مراکز مختلف و حتی در مساجد بروند و این مواد را منفجر کنند و خودشان به جهنم بروند و دیگران با مواد منفجره شهید شوند و به بهشت بروند.



این استاد برجسته حوزه با بیان اینکه این سکوت قابل قبول نیست و عذری در پیشگاه خداوند ندارد تصریح کرد: بیائید همگی با عزم راسخ به مبارزه با این جنایت‌ها برویم و عذری در پیشگاه خدا نداشته باشیم و دشمنان اسلام را ناکام و مایوس سازیم.

