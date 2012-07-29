ستاد اقامه نماز استان البرز 80 برنامه ویژه دهه کرامت برگزار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی اکبر موسوی ظهر یکشنبه در نخستین جلسه ستاد دهه کرامت که در دفتر امام جمعه کرج برگزار شد، اظهار داشت: نامگذاری جشن های دهه کرامت به سال گذشته بر می گردد که مقام معظم رهبری در این دهه در قم به صورت رسمی این طرح را پایه گذار کردند.



مسئول ستاد اقامه نماز افزود: در هر استان ستادی به همین منظور تشکیل می شود که ستاد اقامه نماز 80 برنامه در سال گذشته برگزار کرد که در این راستا 18 اداره و دستگاه ستاد اقامه نماز را یاری کردند که آموزش و پرورش و اداره امور بانوان استانداری مشارکت خوبی داشتند.



وی ادامه داد: تنها امامزاده منتصب به امام رضا(ع) امامزاده هارون واقع در طالقان است که در هفته دهه کرامت جشن بزرگی در این مکان برگزار می شود.



رئیس دبیرخانه های کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان البرز اظهار داشت: کارگروه عفاف و حجاب در این دهه تشکیل می شود و برنامه های خوبی در مدارس استان تدارک دیده شده است.



حجت الاسلام موسوی پیشنهاد کرد: تزئینات سطح شهر با برپایی 50 بنر متحدالشکل در راستای ترویج فرهنگ رضوی انجام شود.