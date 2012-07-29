به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، مجتبی عابدینی که امروز یکشنبه در نخستین مبارزه خود در بازیهای المپیک در محل سالن اکسل شهر لندن برابر شمشیربازی از رومانی باخت پس از این مبارزه به خبرنگاران گفت: مبارزه سختی را پشت سرگذاشتم و همانطور که گفته بودم تمام تلاشم را کردم اما حریف رومانیایی یکی از بهترینهای جهان بود و پیروز شد.
وی با بیان اینکه به خاطر این شکست از مردم کشورم عذرخواهی میکنم خاطر نشان کرد: من بازی را خوب شروع کردم اما حریف از تجربه بالایی برخوردار بود و توانست در این مبارزه پیروز شود. با این حال همانطور که گفته بودم در المپیک بهترین بازیهایم را به نمایش گذاشتم.
تنها شمشیرباز ایران در المپیک افزود: المپیک میدان بزرگی است که با هیچ میدان دیگری قابل مقایسه نیست. شرایط اینجا کاملا متفاوت است اما میتوانم از این تجربه بزرگ برای حضور در مسابقات آسیایی کره جنوبی استفاده کنم. فعلا چند وقت استراحت میکنم و سپس برای حضور در بازیهای آسیایی تمریناتم را آغاز خواهم کرد.
نظر شما